首尔服装店掌掴门 比利时驻韩大使夫人放弃豁免权

比利时驻韩国大使馆5月28日通过脸书介绍称，涉及首尔服装店掌掴门事件的驻韩大使雷斯库伊（Peter Lescouhier）的夫人在韩国警方的要求下放弃了外交豁免权。但比利时方面向韩国外交部表示，只在警方调查上部分放弃豁免权，预计比利时大使夫人相雪秋（Xiang Xueqiu）不会在韩国受到惩罚。

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雷斯库伊的夫人相雪秋涉嫌4月9日在首尔市龙山区一家服装店击打一名店员的后脑勺，并掌掴阻拦她动手的店员，被警方立案。案发后相雪秋住院，4月23日出院，警方曾向大使馆询问她是否放弃外交豁免权。韩国MBC电视台22日通过新闻报道公开了事发时的监控录像。当时，相雪秋并没有购买任何商品便离开了卖场。随后，一名身着粉红色衣服的店员追了出去。

据悉，因为相雪秋穿着和店铺内所售卖的款式相同的衣服，所以店员误解她没有结账于是追出去确认。得知是误会后，店员向相雪秋道歉返回了卖场内，相本人则追了回来与店员发生争执。从监控录像中看，相雪秋推搡着店员，即使其他店员进行了劝阻也无济于事。她不断用手对店员指点，最终扬起手臂打了店员巴掌。

经事后公布的照片显示，该店员的脸颊被打得红肿，当即便报了警。据了解，相雪秋，1958年出生于中国北京，与雷斯库伊在中国相识，2018年与外派到韩国的丈夫一同抵达首尔，并在当地以道教养生操专家教授太极拳。由于该事件受到高度曝光，韩国外交部事后还向比利时大使馆提出了正式抗议，强烈要求防止此类事件的再次发生。雷斯库伊22日通过使馆脸书账号发文，做出正式致歉，并表示将尽快安排夫人接受警方调查。

比利时驻韩国大使馆29日还再次发文表示，比利时外交部应韩国警方请求决定如上，如有需要，比利时理当持续配合韩方调查。大使馆称，比利时外交部已经证实，相雪秋已经以私人见面形式向两名店员就自己在服装店内令人无法容忍的所作所为当面道歉。大使馆还称，已经确认大使夫人在健康好转后立即到案认真接受警方调查。

据韩联社报导，但韩国外交部官员指出，比利时方面向韩方表示大使夫人在配合警方调查上部分放弃豁免权，这并不包含受警方调查后出庭受审、被处罚等环节。大使馆称，由于当前的情况，雷斯库伊难以充分履职尽责。考虑到相雪秋向受害者亲自道歉并接受警方调查，比利时外交大臣索菲·维尔梅斯（Sophie Wilmès）认为在今年夏天结束雷斯库伊的任期最有利于两国关系。据悉，相雪秋也很可能随丈夫一同回国。