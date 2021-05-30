印外长：四方安全对话填补了全球事务中的重要空白

印度外交部长苏杰生（S. Jaishankar）在周五访美期间向媒体表示，四方安全对话机制（Quad）“填补了一个非常重要的空白，这是当代任何一个国家或一种双边关系都无法填补的”。他在讲话中摆脱了过去就这一问题的犹豫和戒心。

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在结束与拜登政府多名要员为期两天的接触时，苏杰生告诉记者称，他在许多会议上传达并强调了印度希望加强新冠疫苗的生产，因为美国在供应链中占有“绝对不可缺少的”地位。他此行的另一目标是对美国在印度处理第二波新冠疫情时，对印方所表现出的“非常有力的支持”表达赞赏。苏杰生说，新上台的拜登政府有自己的世界观，“他们也需要听到我们的意见”。据悉，美国计划推动在今年秋天举行四方对话领导人峰会。

作为印度政府的外交政策负责人，苏杰生向记者说，“我的意思是，当我们成为任何东西的成员时，我们都非常热衷于它，否则我们就不会成为成员”。他补充说，“所以，我的意思是我们对四方安全对话机制有明确的认识。”苏杰生说，“今天的四方安全对话机制填补了一个非常重要的空白，这在当代已经出现。”他强调称，“在那里，有一些全球或区域的要求，不能由一个国家来填补，甚至不能由一个双边关系来填补，而且在多边层面没有得到解决。”

《印度斯坦时报》报导指，印度对四方安全对话机制的承诺一直是很多人猜测的对象，尽管事实上是澳大利亚在2008年在中国的压力下放弃了这个新生的倡议。该机制直到2017年才被复活。

苏杰生当时在担任莫迪政府的外交国务秘书。重新成立的四方安全对话机制第一次会议在2019年被提升到了外长级别。苏杰生出席了那次在纽约联合国大会会议期间举行的会议。苏杰生说，“我是作为一个几乎参加了所有的，你知道，不是所有的四方安全对话会议，或者随着四方安全对话的发展在不同级别上的各种会议的人对你们这样说，我们认为它是许多国家利益趋同的表现，在许多方面反映了世界秩序的当代性。”

苏杰生说，“你知道，在某个阶段，我们必须把冷战抛在脑后”。他接着形容对印度在四方安全对话机制参与的怀疑者和批评者是那些“停留在冷战”的人。冷战中，印度是不结盟运动的创始国之一。