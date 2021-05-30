印陆军参谋长：正以坚定和不升级方式与中国打交道

印度陆军参谋长纳拉万（MM Naravane）5月29日就印中两军在实际控制线（LAC）的缓和局势进程发表讲话称，印方正以 “坚定”和 “不升级”的方式与中国打交道。在分享地面局势的细节时，他表示，印军在拉达克边境有足够的部队部署，并正在坚守“高海拔地区的所有重要区域”，以应对任何形式的突发事件。

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纳拉万在接受印度报业托拉斯（PTI）采访时说，“我们非常清楚，在所有摩擦点脱离接触之前，不可能发生缓和。印度和中国已经签署了一些边界协议，但这些协议都被解放军单方面违反。”他说，“印度军队非常清楚，不允许丧失领土或单方面改变现状。我们正以坚定和非升级的方式与中方打交道，确保我们在拉达克东部的主张的神圣性。”

纳拉万称，印度军队目前正坚守在高海拔地区的所有重要区域，有足够的人员以 “储备”的形式来应对任何突发事件。他说，“我们非常清楚，在所有摩擦点脱离接触之前，不可能发生缓和”。他补充说，“尽管我们希望实际控制线（LAC）的和平与安宁，并对启动建立信任措施持开放态度，但我们仍然为所有的突发事件做好准备。”

纳拉万不忘说，印度对与中国 “启动建立信任措施”持开放态度。他说，“北部边境的局势得到了控制，未来几轮与中国的军事会谈将侧重于恢复2020年4月的原状。”在纳拉万讲话前，当地有报道称中方拒绝印度进入达普桑盆地（Depsang Plains）、高格拉（Gogra）、温泉（Hot Springs）和典角（Demchok）地区。有些报道甚至声称，双方在实际控制线发生了渗透企图和小规模对峙。对此，印度陆军发表了一份澄清声明，否认所有这些说法。

纳拉万强调，“据澄清，在2021年5月的第一周，印度和中国军队在东拉达克的加尔万山谷（Galwan Valley）没有发生这样的小规模对峙。这篇文章似乎是受消息来源的启发，他们可能试图破坏正在进行的早日解决东拉达克地区问题的进程”。