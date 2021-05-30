新冠肺炎：台湾今报新增266例本土案

据台湾中央流行疫情指挥中心宣布，今天台湾新增355例新冠肺炎病毒确诊病例，其中266例本土病例、无境外移入，89例校正回归个案。

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据中央社今天引述台湾中央流行疫情指挥中心宣布，30日国内新增266例本土病例、89例校正回归个案。

据指挥中心指挥官陈时中下午说明，今天新增266例新冠肺炎本土病例，为123例男性、143例女性，年龄介于未满5岁至90多岁，发病日介于14日至29日。校正回归个案89例，42例男性、47例女性，年龄介于未满5岁至80多岁，发病日介于13日至27日。

综上所有本土个案共355例，以新北市193例最多，其次为台北市85例，桃园市24例，苗栗县、台中市及彰化县各9例，基隆市8例，花莲县6例，南投县4例，嘉义县3例，连江县、台东县、宜兰县、新竹市及高雄市各1 例。

陈时中说，本土个案355例，其中万华活动史相关20例、茶艺馆相关1例，其他已知感染源118例、关联不明47例、疫调中169例。相关疫情调查持续进行中。

据陈时中认为，现在校正回归数件数降低，意味检测及申报速度渐渐跟上来，再加上健保申报系统，希望这周能用健保即时申报系统，取代原来通报系统，他强调阳性个案还是须直接通报，能更迅速掌握整体病人状况。

据台湾指挥中心再次呼吁，民众应落实手部卫生、咳嗽礼节及佩戴口罩等个人防护措施，减少不必要移动、活动或集会，避免出入人多拥挤的场所，或高感染传播风险场域，并主动积极配合各项防疫措施，共同严守社区防线。