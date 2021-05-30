澳新总理举行会谈 对华政策分歧为重点议题

澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）5月30日抵达新西兰皇后镇开启了对该国为时24小时的访问，并与新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）举行了会谈。这是自新冠疫情爆发以来，澳新领导人举行的首次面对面会谈。此次会议被普遍认为围绕着两国近期所表现的不同的对华政策，以及澳洲政府对在澳居住的，有过犯罪记录的新西兰公民采取的驱逐政策而展开。

广告 继续浏览后续

周日当天，莫里森团队与阿德恩团队见面后行毛利人碰鼻礼以示问候。在澳新两国基本上控制了国内的新冠疫情后，双方在上个月重启了无检疫旅行，使两国领导人时隔15个月后得以首次面对面会谈。在为期两天的会谈的首次公开讲话中，阿德恩说，期待着“下一阶段编写（出行）规则手册”，说明澳新在疫情之后将研究如何重新向世界开放。阿德恩说，“新西兰和澳大利亚当时开辟的道路是独特的，而且它仍然具有其独特性”。她说，“然而，这意味着我们没有规则手册，在接下来的一天会谈中，我所期待的事情之一就是对下一阶段的（出行）规则手册的撰写”。

除了商谈解封和互通政策外，澳新两国近期还展现出在对待重要贸易伙伴中国政策的不同。堪培拉因去年年初呼吁对新冠病毒溯源进行独立国际调查等系列问题，与北京的关系进入冰点。新西兰则在中国问题上特别是，就北京眼中的敏感话题表现的越发谨慎。新西兰外长马胡塔（Nanaia Mahuta）上月在发表首个公开对华政策演讲时提出，对扩大“五眼联盟”的职权范围感到不适。此前，美澳英加四国外长今年1月就50逾名香港民主派人士遭到逮捕发表联合声明。而同样作为“五眼联盟”成员的新西兰却没参与这一联合声明，引来其国内外舆论的质疑和批评。

在国内外舆论就这一问题的关注下，新西兰政府似乎对究竟如何处理对华政策并未下定决心。马胡塔近日又在接受英国《卫报》采访时说，“显然，我们不能忽视澳大利亚与中国的关系中所发生的事。如果他们接近风暴眼或处于风暴眼中，我们也必须合理地问自己；风暴接近我们可能只是时间问题。”周日在接待来访的莫里森时，阿德恩在讲话中还花了一点时间承认，澳新两国并不总是意见一致。她说，“作为两个主权国家，我们不会总是以同样的方式看待每一个问题；我们经常会以不同的方式看待和做事情，而且这不仅仅是在板球场上”。阿德恩说，“但在这个日益复杂的地缘战略环境中，（拥有）家人是令人难以置信的重要，而澳大利亚，你就是家人。”

莫里森则在开场白中表示，“我们在这里与新西兰的伙伴关系，将重点关注区域安全等关键问题和生物安全等重要议题。新冠疫情非常突出地强调了存在的人类生物安全风险。但是，还有许多其他的问题，我们并没有忽视，而且确实是今年预算的重点”。他补充说，“当然，除此之外，还有自由和开放的印度洋-太平洋的区域安全问题”。莫里森强调，“我们是‘五眼联盟’伙伴，我们也是《澳新美安全条约》的成员。我们现在和过去一直并肩作战，支持一个有利于自由的世界，很长一段时间都是如此”。他说，“因此，我们将有机会讨论这些问题，以及我们如何能够各自加强我们的共同努力，以确保一个自由和独立的印度洋-太平洋。”

莫里森发言后，有记者提问称，“您来这里的原因是因为新西兰对中国的温和方式正在分裂我们的关系吗？”他回答说，“不，这是一个（双方）年度领导人对话。我们每年都见面，我们通过作为这种非常成功的伙伴关系的一部分的问题进行工作，特别是无论是经济伙伴关系还是安全伙伴关系”。他说，“我们在所有这些问题上密切合作，这是加强我们对该地区安全利益、我们双边伙伴关系的安全利益的承诺的另一个机会，并为我们的共同繁荣和就业推进双方的经济合作。”

新西兰政府周六向外界确认，将成为澳中之间关于大麦关税贸易争端的第三方。由于澳大利亚对新冠病毒的溯源呼吁，中国对从澳洲进口的大麦征收80%的惩罚性关税。去年12月，澳大利亚将针对中国的大麦关税争议提交给世贸组织处理。对此，新西兰贸易部长奥康奈尔（Damien O'Connor）证实，惠灵顿将作为第三方介入该争端。他说，当新西兰有与争端相关的商业或法律利益时，通常会采取这一步骤。

奥康奈尔周六受访时说，基于规则的国际贸易体系是 “像新西兰这样的贸易小国能够确保公平和公正竞争的唯一途径” 。他说，“新西兰没有被要求作为第三方介入，然而，自1995年以来，我们已经成为60多个世贸组织案件的第三方，当我们看到国际贸易规则受到挑战时，我们加入行动、争端并不罕见。” 中国是新西兰最大的贸易伙伴，占该国出口的近30%，比接下来的三个最大贸易伙伴的总和还要多。马胡塔在接受《卫报》采访时亦指出，建议新西兰商家考虑和落实市场多样化的需求。