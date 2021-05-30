Covid-19病毒正在泰国监狱里扩散

泰国面对正在监狱里爆发的Covid-19疫情，已有数万名囚犯确诊，当局寻求控制危机的手段。

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据本台RFI法文网2021年5月30日星期天上网的消息，泰国人满为患的监狱中正在爆发Covid-19疫情，引起舆论意识到该国的羁押条件。

Image RFI Archive - Le Covid-19 se propage dans les prisons thaïlandaises surpeuplées. Ici, la prison centrale de Klongprem à Bangkok, le 11 mai 2021 alors que la Thaïlande est débordée par l'épidémie en milieu carcéral. REUTERS - Jorge Silva / Image RFI Archive

本台RFI记者卡罗尔（Carol）周日早上发自曼谷的报道说，泰国有超过2万5千名囚犯在最近数周里检测呈阳性，占监狱犯人总数近8%。那里的势态如今似乎已经失去了控制。人满为患的监狱常态造成情势更加恶化。

犯人们席地而睡

国际人权联盟认为，泰国监狱里的囚犯人数超过30万，是其监狱正式设计收容能力的两倍半。由于缺少放床的空间，犯人们甚至是席地而卧。泰国司法部长本人曾形容说，监狱里睡觉的空间不比棺材大。让染疫的犯人和健康的囚犯分开几乎不可能。

提前释放是人道

提前释放犯人为减少监狱拥挤状况之道。泰国监狱内的当前状况被一名于近期刚刚获释的年轻女政治活动积极分子RUNG所披露。这名支持改革君主制的泰国女青年告诉媒体，她在监狱里染病，当局被迫对犯人展开检测，揭示疫情已持续数周之久。

Image RFI Archive - A dog that has been trained to sniff out the coronavirus disease (COVID-19), screens a sweat sample at Chulalongkorn University, in Bangkok, Thailand May 21, 2021. REUTERS - JORGE SILVA / Image RFI Archive

泰国可能有特赦

当前危机如此严重，迫使泰国卫生部正在考虑对五万名囚犯开恩，予以皇家特赦，尤其是会恩准那些对病毒抵抗力较弱，患有健康问题的囚犯。