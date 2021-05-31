印陆军参谋长：四方对话既不打算也不试图成为军事联盟

印度陆军参谋长纳拉万（MM Naravane）近日在受访时表示，一些国家将四方安全对话机制（Quad）描述为一个军事联盟的担心是没有根据的。他说，该机制旨在成为一个研究印太地区具体问题的多边组织。

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纳拉万向印度报业托拉斯（PTI）表示，“四国安全对话机制既不打算也不试图成为一个军事联盟。它的目的是成为一个多边集团，专注于印太地区的具体问题。”他强调，“一些国家将四方安全对话机制描绘成一个军事联盟，以引起毫无根据的恐惧，但没有具体的证据表明这一点。”

中俄两国此前都曾对由美日印澳主导的这一新兴区域性倡议给予批评和质疑。俄罗斯外交部长拉夫罗夫上个月在谈到亚洲出现的新兴联盟时使用了 “亚洲版北约”一词。这被认为是暗指四方安全对话机制。纳拉万在采访中还提到了今年3月举行的四方对话首次领导人峰会。该峰会承诺加强区域合作，应对目前的挑战，这些挑战不限于军事和国防合作，而是包括印太地区面临的所有安全挑战。

纳拉万说，“四方安全对话机制相信一个自由和开放的印度洋-太平洋，一些次级问题构成了其运作的基础，如新冠疫情的健康和经济影响、气候变化、网络空间、基础设施发展、反恐和人道主义援助及救灾”。他还解释说，“北约作为一个军事联盟的起源在于第二次世界大战结束和苏联解体之间存在的两极对抗的世界秩序”。他补充说，四方安全对话机制的目标不是成为一个军事联盟。

随着该机制的不断发展，印度一直坚持表示，四方安全对话机制不针对任何国家。印度总理莫迪在参加2018年新加坡香格里拉对话会上的讲话中阐明了印方对印太地区的态度。他说，包容性、开放性以及东盟的中心地位和统一性是印度的印太愿景的核心所在。他指出，东盟组织是印太地区的一个关键利益攸关方。