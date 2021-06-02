中国称在马来西亚附近军事飞行是"常规训练”

北京周三6月2日回应马来西亚指责中国侵犯其主权，表示中国16架军机飞越马来西亚附近争议激烈的水域是“例行训练”。

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法新社6月2日吉隆坡报道，马来西亚空军周一出动战机，拦截了出现在婆罗洲岛附近的中国军机。马来西亚与中国在南海上空有重叠的领土主张。

马来西亚外交部长指出，中国军机这次飞行是"入侵"行为，并表示，吉隆坡将向北京提出抗议并召见中国大使。

但中国驻吉隆坡大使馆一位发言人说，"这些活动是中国空军的例行飞行训练，不针对任何国家"。他还说：“根据相关国际法，中国军机在相关空域享有飞越自由”。该发言人在一份声明中补充说，这些飞机没有进入任何其他国家的领土和领空。

据马来西亚空军称，这些中国军机进入婆罗洲马来西亚部分的60海里（110公里）范围内。并且不回应马来西亚试图与他们联系的努力，导致马来西亚出动喷气式飞机。中国军机在进入马来西亚领海领空之前掉头返回。

但马来西亚外交部长希沙姆丁-侯赛因（Hishammuddin Hussein）说，中国军机已经进入了马来西亚的"海域"，一个离海岸更远的区域，他并将这一事件描述为"侵犯了马来西亚的领空和主权"。

马来西亚和中国的关系通常是温和的，但周一的事件是在该海域的紧张局势加剧之后发生的，这个海域是关键航道所在地，据信还蕴藏着丰富的石油和天然气资源。

去年，一艘中国测量船在婆罗洲岛附近与一艘马来西亚石油勘探船发生了长期对峙。美国也曾派军舰通过该水域，以维护国际航行自由权，这激怒了中国。

中国对几乎所有南海海域都提出主权要求，并在小岛和环礁上建立了许多军事前哨，因此激怒了也对该水域主张拥有主权的其他国家，除了马来西亚，还有越南、菲律宾、文莱和台湾。