日本官房长官就奥运地图标注“竹岛”反驳韩国抗议

东京奥组委官网刊载的一张地图将一组有争议的岛屿标记为日本领土，引发韩国不满。韩国昨天召见了日本的副大使，就地图问题提出抗议。据共同社报道，日本内阁官房长官加藤胜信今天（6月2日）拒绝了韩国要求修改的抗议。

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就韩国此前抗议东京奥组委官网首页中刊载的日本地图中包含“独岛”（日称“竹岛”）并要求更正一事，日本内阁官房长官加藤胜信今天告诉记者说：“已予以反驳称无论参照历史事实还是从国际法来看，显然都是我国的固有领土，无法接受任何（抗议）。”

位于日本海上这两个无人居住的小岛国际通称为利扬库尔岩（Liancourt Rocks），岛屿面积只有0.186平方公里。该争议岛屿的专属经济区内尚未发现石油等海底资源，但主权争议引发渔业纠纷。

韩国称其为“独岛”，日本把岛屿称作“竹岛”。目前岛屿被韩国实际控制。但日本声称该岛属于日本领土，系因在朝鲜战争中，联合国军将这个日韩争议岛屿指定为海上轰炸演习区，该决定被当时日美联合委员会通过，因此被认为是日方拥有主权的一个证据。

除日韩两国外，朝鲜也主张对独岛拥有主权。

韩国昨天周二召见了日本的副大使，就地图问题提出抗议。

此前据韩联社报道，韩国外交部长官郑义溶5月28日也在国会外交统一委员会全体会议上表示，外交部将对东京奥运会官网地图将独岛错标为日本领土一事以予严厉应对。郑义溶表示，外交部已向日方提出严正抗议，并强调今后决不容忍日方有关独岛的任何错误行径。

韩国前总理李洛渊还就此次事件表示，“日本若拒绝到底，（韩国）政府应动员抵制奥运等所有可能的手段，以坚决的姿态应对”。前总理丁世均26日也表示，若日本拒绝删除，“必须采取不参加奥运会等所有手段”。