日本捐赠124万剂AZ疫苗今运抵台湾

日本捐赠给台湾的124万剂英国AZ疫苗，今天下午1时58分由日航班机运抵台湾桃园机场，这是日本首度直接供应疫苗给海外；对疫情不断升温，极度欠缺疫苗的台湾来说，堪称及时雨。据了解，除了这批疫苗之外，日本接下来还将继续分批提供疫苗给台湾，总数还没有决定。

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台湾政府高层今天透露这次接受捐赠疫苗的始末指出，驻日代表谢长廷5月24日邀请美国驻日大使杨舟（Joseph Young），及前安倍首相辅佐官薗浦健太郎等人到官邸餐叙，席间讨论到疫情时，薗浦健太郎提议，可以将日本的AZ疫苗提供给疫情正在升温的台湾，美国大使杨舟认同这是不错的方法。

谢长廷于是向总统蔡英文总统回报，蔡英文则指示国安与外交系统总动员，包括副总统赖清德、外交部长吴钊燮、驻日代表谢长廷、台日关係协会会长邱义仁，都分别透过各种管道，与日方联繫洽谈。蔡英文也透过自己的日本人脉，打国际电话跟老朋友交换意见，得到的回应很一致，就是日本一直感念311震灾时台湾的援助，以及去年口罩物资的支援，会尽力且儘快促成疫苗跨海到台湾。

日本外务省起初考虑透过COVAX平台提供台湾疫苗，但前首相安倍晋三等人认为，那样太耗时。台湾方面则表示，数量再说，最重要的是提供的时效要快。因此，日本政府改变方针，不透过COVAX提供，而是以台日之间互相支援的名义提供疫苗。

台湾高层透露，这项计画从头到尾都是最高机密，是国安与外交系统全面总动员的「十日宁静作战」。短短不到10天，台日美三方达成共识，台日双方密切联繫，也反覆与AZ协商修改契约， 今天这批疫苗终于抵达台湾。

日本之前与AZ药厂签约，今年内共要取得1亿2000万剂AZ疫苗，但因海外有报告显示，少数人施打后出现血栓，所以日本政府不将AZ列为公费施打的疫苗。

另外日本与美国辉瑞药厂已签约今年内取得1亿9400万剂，与美国莫德纳药厂也签约在9月底之前取得5000万剂。即使提供124万剂AZ疫苗给台湾，不至于对日本国民的疫苗接种造成影响。

国台办发言人马晓光今天针对日本捐赠疫苗给台湾表示，台湾新冠疫情暴发以来，陆方多次表示愿意尽最大努力，向台湾民众提供被世界卫生组织纳入全球「紧急使用清单」的大陆疫苗。上海复星医药集团也表示，愿意将他们参与研发和代理的德国BNT疫苗服务于台湾民众。

他说，「台湾民众都明白，当前只有接受安全高效、数量充足的大陆疫苗才能有效抵御病毒侵袭。」并说，「是早一天建立岛内民众免疫屏障重要，还是继续玩弄两岸政治对抗的把戏重要？民进党当局必须向广大台湾民众作出回答。」

国民党主席今启陈今天表示，感谢在疫情严峻下，所有对台湾的善意；而日本捐赠的疫苗数，远高于政府目前所掌握的疫苗数，这证明了政府若能开大门、纳善意，有助于台湾更快取得国际认证的疫苗，也证明政府疫苗採购能力，急需要国际与民间的帮忙与协助。