日本援台疫苗到了 美国的或明天到

日本政府拍板提供台湾124万剂AZ疫苗，今(4)早疫苗专机已起飞，并于稍早13时58分降落于桃园机场。台湾媒体盛传美国要捐赠的疫苗也即将明天抵台。运送疫苗的JL809班机于日本时间10点左右起飞，flight radar飞机观测网站，更是吸引了超过六万人观看飞机动向。

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据新头壳今天报道称，日本124万剂AZ疫苗完美落地，13时58分抵达桃园机场。

据该报道，台湾驻日代表谢长廷今早顶着雨前往机场全程目送疫苗上机离开，确保一切流程，他表示也对机场工作人员冒雨装货表示感谢。

运送疫苗的JL809班机于日本时间10点左右起飞，flight radar飞机观测网站，更是吸引了超过六万人观看飞机动向，飞机稍早于13时58分抵达桃机。

该报称好消息不断！美国捐赠疫苗明日到？台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中说：欢迎！

据中央流行疫情指挥中心今(4)日表示，日本政府提供124万剂AZ疫苗已于今日下午1时58分平安运达桃园国际机场。指挥官陈时中今在记者会现场表达对日本的谢意，有记者追问，是否明日美国要捐赠的疫苗也即将抵台？陈时中未正面回答，仅表示台湾被美国列在700万剂疫苗捐赠的对象，他对这个作法表示欢迎且感谢。

新头壳说，近期台湾疫情严重，而国产疫苗目前仍值2期临床实验，加上全球都在抢疫苗、以及中国干扰导致国际疫苗抵台时间与数量均在不确定的状况。而在此时日本提供了124万剂的AZ疫苗给台湾，陈时中形容这是及时雨，也表达这是台日两国之间人民长久情谊的表现。现场媒体询问，传闻美国捐赠疫苗将抵台，是否能证实？陈时中表示，美国准备捐赠东南亚700万剂疫苗，他对台湾也在捐赠名单表达感谢。也对美国有这样的作法非常欢迎，至于美方疫苗是否明日抵台，陈时中未正面回应。