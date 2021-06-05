印度增造6艘先进潜艇 指因应中国威胁

印度国防部批准4300亿卢比的兴建6艘先进潜舰案，是首次透过战略伙伴关系模式在印度兴建先进潜舰，以强化印度海军应对中国军事的能力。印度海军建艇的外国合作，包括法国，德国，西班牙，俄罗斯以及韩国。

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印度国防部4日批准“印度P75号”专案计划中以4300亿卢比兴建的6艘先进潜舰案。印度国防部发出声明说，这是一项具有里程碑意义的批准，因为这是在战略伙伴关系模式下处理的第一起军事装备建构案。

据中央社今天报道称，印度为吸纳外国军事技术并在本土生产，推出所谓战略伙伴关系模式，以做为印度战略合作伙伴（外国）在本土制造的主要国防平台，并由外国原始设备制造商与印度合作伙伴在印度建立生产设施。印度国防部的声明指出，这将是最大的“来印度制造”（Make in India）项目之一，有助更快、更重要地获取技术，并为印度的潜舰制造创造一个分层的工业体系。从战略角度来看，这将有助印度减少目前对进口的依赖，并逐步确保更佳的自力更生能力。

由印度国防部长辛赫（Rajnath Singh）领导的国防采购委员会，昨天批准代号为“印度P75号”专案计划（P-75 India）的6艘潜舰建造案，预料印度海军很快就会发送建议需求书（RFP）。在P75号计划下，印度2005年与法国签约采购6艘鲉鱼级（Scorpene）潜舰，并由法国协助印度自行建造，总价37.5亿美元。第一艘卡瓦里（Kalvari）号已于2017年12月服役，最后一艘预计明年服役。

这6艘新潜舰建造计划，也是1999年由印度内阁安全委员会批准的30年潜舰建造计划的一部分，将采用绝气推进系统（AIP），让潜舰可在水下停留更久时间。据印度国防部表示，随着P75号专案计划全部批准通过，象征印度30年潜舰建造计划的目标又迈前一步。

该报道称，印度海军计划建造一支由18艘常规动力潜舰和6艘核动力潜舰所组成的水下部队；印度政府并于2015年批准兴建6艘核动力潜舰的计划，调整30年潜舰建造计划。

据该报道，印度国防部已于2020年1月批准国营马札冈船坞公司（Mazagon Dock）和L&T等2家印度公司，以及法国海军集团（French Naval Group）、德国蒂森克虏伯集团海洋系统公司（Thyssenkrupp Marine Systems）、俄罗斯鲁宾设计局（Rubin Design Bureau）、西班牙纳凡蒂亚公司（Navantia）及韩国大宇造船与海洋工程公司等外国造船厂参与P75号计划。