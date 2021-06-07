日本据报将审查孔子学院 年底前校方需提供资金等信息

《日经亚洲》6月6日报导指，日本政府将对其国内大学的孔子学院进行审查工作，合作校方预计将在年底前向当局提供该项目资金来源、学生人数和是否干预学术研究等信息。

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报导指，日本文部科学省将要求主办孔子学院的大学提供诸如资金、参与学生的人数以及其是否干预大学研究等信息。相关问题清单将在今年年底前正式确定。除了担心中国政府宣传的传播，东京还担心技术会通过个人交流泄露给中国方面。就孔子学院问题，日本文部科学大臣萩生田光一说，“在拥有共同价值观的国家，如美国和欧洲，寻求更多信息或废除这些机构的努力越来越多。”

萩生田光一说，“我敦促信息披露以提高组织管理和研究项目的透明度”。中国于2004年开始在全球范围内建立孔子学院。目前在全球大约160个国家和地区拥有约500个孔子学院。在日本，包括早稻田大学和立命馆大学在内的14所私立大学在校园内设有孔子学院。自民党籍日本参议院议员有村治子介绍，在今年5月的一次参议院会议上她指出，孔子学院“被其他国家认为是一种安全威胁”。她随后提议，日本政府的相关部委和机构应合作监督孔子学院。

大东京地区一所私立大学的一位官员向该报表示，中国曾要求该校建立一所孔子学院，但被拒绝。从行政管理的角度来看，在校园内设立孔子学院是有好处的，因为它往往能从中国的合作院校中建立起一个留学生来源管道。但这位官员补充说，“如果我们对台湾、香港和新疆维吾尔自治区进行研究，我们可能会受到干扰。”其指出，他供职的大学也考虑到了如果与台湾的学校建立交流项目，来自中方的资金可能会停止。

近年来，美欧多国境内的孔子学院受关注程度不断升高，其数量也呈减少趋势。以美国为例，美国校园里的孔子学院数量从2017年的100多个下降到截止今年5月的47个。