日澳2+2会谈声明首度阐明台海和平稳定重要性

日本和澳大利亚外交部长和国防部长6月9日以视频会议方式举行了“2+2”磋商会谈。双方在会后发布的联合声明中首度确认了台湾海峡和平稳定的重要性，就敦促和平解决两岸问题达成了一致。日澳还同意将在海洋安全保障方面加强合作。此外，双方朝着把澳军追加列入日本自卫队保护他国军队舰船的“武器等防护”的对象，展开了最后阶段的讨论。

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此次是第9次日澳“2+2”磋商，日本外相茂木敏充、防卫相岸信夫、澳大利亚外长佩恩（Marise Payne）、国防部长达顿（Peter Dutton）携团队出席。据共同社报导指，茂木敏充在磋商伊始鉴于中国的动向指出“（诸如）凭借实力单方面改变现状的尝试等，国际秩序受到了巨大挑战”。岸信夫提出，“为了地区的和平稳定，比以往更需要志同道合国家团结起来”，强调了日澳合作的意义。会后，茂木敏充通过推特写道，“我们与我们的‘特殊战略伙伴 ’澳大利亚深入讨论了中国、朝鲜和缅甸等地区问题，合作实现‘自由和开放的印度洋-太平洋’，以及加强安全和国防合作，包括在经济安全、太空和网络领域。”

岸信夫称，“两国都欢迎根据《自卫队法》第95-2条建立自卫队人员保护澳大利亚武器的制度。两国将继续加强互操作性，并通过努力提升自卫队和澳大利亚部队之间的演习，包括空中加油，将两国关系提升到一个‘新水平’。”佩恩则在推特上写道，“我们与日本的特殊战略伙伴关系的重要性从未如此之大”。双方在联合声明中表示，“我们重申，我们的特殊战略伙伴关系将继续得到加强。日本和澳大利亚因我们共同的价值观而团结起来，包括对民主、人权、自由贸易和基于规则的国际秩序的坚定承诺。我们在印太及其他地区的安全、稳定和繁荣方面的共同战略利益，以及深厚的经济互补性，使我们的关系更加紧密”。

双方称，“我们一起重申，我们决心深化合作，以促进一个自由、开放、包容和繁荣的印太地区，在那里，争端得到和平解决，不威胁或使用武力或胁迫，所有国家在国际法下的主权和权利得到维护”。声明指出，“我们强调美国强大而持久的存在的重要性，其支撑着印太地区的和平、稳定和繁荣。我们欢迎美国对该地区的坚定承诺及其对重申和重振联盟和伙伴关系的重视。我们重申与我们的共同盟友紧密合作的重要性。我们将继续与志同道合的伙伴合作，包括与印度和美国在三边战略对话和四国安全对话机制（Quad）等框架下合作，以实现我们对印度洋-太平洋的积极愿景”。

声明称，“我们重申东盟的重要性，并表示我们对其团结和中心地位的持久支持，以及对《东盟印度-太平洋展望》中所强调的原则的承诺和对其实际执行的承诺。我们还重申东盟领导的架构的重要性，特别是东亚峰会作为领导人讨论该地区战略问题的首要论坛”。两国指，“我们重申，我们坚定地致力于不断加强与太平洋岛国的合作，并认识到太平洋岛国论坛的重要作用。我们欢迎欧洲国家和欧盟对印太地区作出越来越多的承诺，并承认加强与欧洲伙伴合作的重要性。”

声明说，“我们表示强烈反对该地区的胁迫性和破坏稳定的行为，这种行为破坏了基于规则的国际秩序。我们重申对东中国海局势的严重关切。”声明称，“我们重申，我们强烈反对任何可能改变现状和加剧东海紧张局势的破坏性或胁迫性的单边行动。我们将就东中国海的局势保持密切沟通。在此背景下，我们对中国的《海警法》表示关切，并重申一个国家的海岸警卫队的行动必须符合国际法。我们强调台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，并鼓励和平解决两岸问题。”

声明说，“我们重申对南中国海局势的严重关切，并再次确认日本和澳大利亚强烈反对改变现状的单方面企图。我们对中国不符合1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）的海洋主张和活动表示反对。我们同样严重关切南海最近的负面发展和严重事件，包括继续对有争议的地物进行军事化，危险地使用海警队船只和‘海上民兵’，以及试图扰乱其他国家的资源开发活动。在此背景下，我们重申对中国在南中国海背景下的《海警法》的关切。”

声明称，“我们重申，2016年南海仲裁法庭的裁决是最终裁决，对各方具有约束力。我们重申尊重航行和飞越自由的重要性，所有争端应根据《海洋法公约》以和平方式解决。我们呼吁任何南海行为准则都应符合《联合国海洋法公约》，不损害行为准则非缔约方的主权和合法权益，也不损害所有国家在国际法下的权利，加强现有的包容性区域架构，并加强各方承诺，停止会使紧张局势复杂化或升级的行动。”

声明指，“我们承诺反对以经济手段进行胁迫和破坏稳定的行为，因为这破坏了基于规则的国际体系。”声明说，“我们同样严重关切有关新疆维吾尔族和其他穆斯林少数民族人权受到侵犯的报道。我们呼吁中国允许包括联合国人权事务高级专员在内的独立国际观察员紧急、有意义和不受约束地进入新疆。”声明续指，“我们还敦促香港和中国当局坚持他们对香港人的承诺。我们同样对最近削弱香港民主体制、破坏《基本法》和《中英联合声明》所保障的权利和自由的举措表示严重关切。”

就缅甸政局问题，两国表示，“我们坚决谴责针对缅甸人民的暴力行为，呼吁军政权立即停止暴力和限制言论自由的措施，并释放所有被任意拘留的人。我们强调，我们强烈支持东盟领导的努力，以制定一个摆脱当前危机的路线，并敦促实施4月24日东盟领导人会议上商定的关于缅甸局势的 ‘五点共识’。作为缅甸及其人民的长期合作伙伴，两国强调致力于支持该国重返民主道路的努力，并为此鼓励所有各方进行对话。”

声明称，“我们重申，我们致力于实现彻底、可核查和不可逆转地拆除朝鲜的所有核武器、其他大规模毁灭性武器和各种射程的弹道导弹”。声明说，“我们敦促朝鲜遵守联合国安全理事会决议（UNSCRs）规定的义务，并呼吁所有联合国会员国继续全面履行联合国安全理事会相关决议规定的义务。我们致力于阻止、破坏并最终消除朝鲜逃避制裁的行为，包括非法船对船转移和直接运送受制裁货物。我们呼吁朝鲜结束其侵犯人权的行为，并立即解决被朝鲜绑架的日本公民的问题。”

就加强两国安全与防务合作，声明还提到，“我们接受我们的双边安全和防务合作的日益深度和复杂性，并承诺在我们的成就基础上进一步深化和扩大这种合作，同时不断分享和更新我们的战略愿景和意识”。声明称，“我们强调，通过日益复杂的空中、地面和海上演习和行动，我们的部队的互操作性和熟悉程度不断提高。我们强调协调战略方针的重要性，加强能力，并根据日益具有挑战性的安全环境深化现实世界的防务合作。我们承诺开展有针对性的、有效的和实际的防务活动，以支持一个安全和稳定的地区。”

声明称，“我们加强了提高日本自卫队和澳大利亚国防军之间双边演习和行动的复杂性和先进性的雄心，包括通过空对空加油。我们重申，我们共同打算深化在能力建设、人道主义援助和救灾以及人员交流方面的参与。我们指示官员在这些方面进行相关讨论。”声明续指，“我们重申我们各自与美国联盟的持久重要性，以及我们对进一步加强三边合作以支持自由、开放、包容和繁荣的印太地区的坚定承诺，包括通过更深入和更广泛的防务合作，如进行复杂和频繁的联合训练。我们重申，我们决心加强合作活动，以捍卫多边体系的开放、民主和基于人权的基础，并强调我们国家致力于与区域伙伴和志同道合的国家密切合作。”

声明还谈到，“我们承诺进一步加强在经济安全领域的合作。我们对胁迫性经济做法表示关切，并将与合作伙伴一起应对经济挑战，以支持一个自由、开放、包容和繁荣的印度洋-太平洋”。两国提出，“我们将探索更深层次的合作，包括解决非法技术转让，建立相关供应链的复原力，增加国防工业基地的合作，以及促进国际法和商定的国家行为准则在网络空间的应用。我们将深化在网络和关键技术方面的合作，包括发展我们的双边伙伴关系，以期推进在研究和开发、区域能力建设和行业复原力等相关主题上的合作。为此，我们将在各种多边论坛上加强信息共享和标准制定方面的协调。”

声明称，“我们认识到加强合作的价值，以促进安全和及时地交流信息和分析，并改善我们国家的外交和国防机构之间的信息安全。我们指示官员加强合作，包括努力更新《日本-澳大利亚信息安全协定》，并就我们相关机构之间的信息共享和安全的最佳做法交换意见。”声明称，“我们承诺支持该地区的可持续性和复原力，包括：分享在新冠病毒大流行期间人道主义援助和救灾行动的经验教训；与印太伙伴探索新的能力建设机会，包括在海上安全方面；以及共同打击虚假信息。我们欢迎迄今为止通过我们的防务合作所取得的进展”。

两国称，“本着我们的雄心壮志，并以促进该地区的和平与稳定为重点，我们将进一步提升我们的安全和防务合作，确保我们的特殊战略伙伴关系能够应对未来的挑战和机遇。”