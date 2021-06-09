杜特尔特为南海问题与拳王参议员帕奎奥起争执

菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte）6月8日在受访时批评拳王出生的参议员曼尼·帕奎奥（Manny Pacquiao）的外交政策知识“浅薄”。现年42岁的帕奎奥上个月曾表示，他认为杜特尔特对南海问题“缺乏”立场，“令人沮丧”。

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在周二晚接受SMNI新闻频道的采访时，杜特尔特说，帕奎奥作为参议员和亲密盟友，在发表意见前应该“先进行学习”。帕奎奥则坚持自己的立场，并在周三对杜特尔特的批评进行了反击。他说菲律宾应该就（南海）争端进行对话，但“在保护我们的主权权利方面立场坚定”。

帕奎奥说，“我是一个菲律宾人，为捍卫已被裁定为理应属于我们的东西而说出需要说的话”。他指的是2016年的南海仲裁案。此前在国内颇受欢迎的杜特尔特因拒绝就中国船只在争议海域的行为越来越受到反对派的批评和压力，他曾多次表示这样做毫无意义。

菲律宾外交和国防部最近对数百艘中国船只在菲律宾专属经济区的持续存在发表了强烈的意见，他们称这些船只由“中国海上民兵”驻守。北京方面对此进行了否认。

杜特尔特说，菲律宾欠中国一笔“巨债”，感谢中方在抗击疫情等其他领域的支持，这番话让帕奎奥很不满意。他认为杜特尔特的立场是“缺乏的 ”和“令人沮丧”。帕奎奥长期以来一直是杜特尔特最坚定的支持者之一，包括后者对打击毒品战争和重新引入死刑的努力。

帕奎奥说，“我尊重总统的意见，但谦卑地不同意他对我对外交政策的理解的评估。”帕奎奥被传言考虑明年竞选总统。