台湾人权活动家呼吁政府取消外籍工作者歧视性防疫

法新社台北站6月10日消息称，苗栗县政府本周发出政令，要求当地的外籍移民劳工待在家里，不得外出，除非是去上班。这引发了人权活动者的不满。

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苗栗县政府针对移民劳工的这一限足令，起因是有四家电子产品公司报告称公司内爆发员工聚集性感染，当中涉及主打半导体封装测试公司京元电子，和鸿海科技集团的一个子公司，感染者包括来自印度尼西亚，越南，菲律宾等邻近国家的劳工。台湾人权促进会秘书长施逸翔对法新社表示：“台湾人可以戴上口罩就出门，但外来劳工就要受到不同的待遇”，“这很荒谬，这是有选择性的，歧视性的政策”，“本次爆发群聚性感染，也包含台湾工人们，病毒是不会看你从哪个国家来”。

除了台湾人全促进会，还有一些劳工公民组织也对该规定进行谴责。法新社评论称，台湾的形象是亚洲最进步的民主体之一，政府一直宣传要拥抱人权，但这次外籍劳工被区别对待，或有损其形象。对此，苗栗县县长，国民党人徐耀昌表示，单独针对外籍劳工进行防疫，实在是“没有其他的办法”，因为“这些劳工们的新冠测试阳性率，比台湾本地劳工要高太多”。在本周三的一场线上记者会上，徐耀昌县长称，“高科技公司是经济链条重要的一部分，希望这些公司不会成为成为传播病毒的链条”。

苗栗县流行疫情指挥中心6月10日在官网上指出，有关移民劳工禁止外出的政策，鉴于目前发生群聚感染的皆涉及到产业类移民劳工，目前尚无社福类移民劳工的确诊案例，且看护工大多与被照顾者同住，较无群聚感染风险，因此为了兼顾防疫与民情，滚动式调整社福类移民劳工“非必要不得外出”。但为了避免疫情扩大，仍然以“非必要不出门”为原则，如：就医、领药、被照顾者需要前往医院等，皆可由社福类移民劳工陪同。另外，劳动部将对移民劳工所在公司进行防疫补贴。