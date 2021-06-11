德澳举行2+2会谈：增强在印太地区合作、探讨中国问题

德国和澳大利亚外长及防长6月10日举行了两国间的第二次“2+2”安全政策磋商会谈。双方一致认为，德国专注于实施其新的《印太政策准则》以加强在该地区的参与，为强化印太地区的合作提供了一个重要的机会。

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此次会议的前一天，日澳两国刚结束了双方间的第9次“2+2”会谈。日德两国也在今年4月举行了首次“2+2”会谈。澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）、国防部长达顿（Peter Dutton）与德国外交部长马斯（Heiko Maas）、国防部长卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）周四参加了此次会议。佩恩会后通过推特写道，“澳大利亚和德国是具有全球责任的战略伙伴。我与马斯在今天与德国的2+2会谈上签署的强化战略伙伴关系，将推动我们在印太地区和全球基于规则的秩序中的共同战略利益。”

卡伦鲍尔表示，“在2+2会谈上，与我的澳大利亚同事达顿，我们讨论了与双方外交部长合作应对混合威胁，并为多边主义和开放海路而努力。随着我们的护卫舰在印度洋（部署），我们向我们在该地区的价值伙伴发出了一个信号”。德奥两国在会后发表的联合声明中提出，“（此次会谈）讨论了两国所面临的关键安全和地区挑战。2+2磋商强调了柏林和堪培拉之间密切和相互信任的关系。双方承诺推进双边和区域合作，并加强多边接触”。声明称，“这次会议反映了我们温暖和充满活力的双边关系，这种关系建立在我们共同的价值观和对基于规则的国际秩序的支持之上”。

声明称，“部长们承诺加强在印太地区的合作，包括与志同道合的伙伴合作，以支持一个开放、包容和有弹性的地区。部长们一致认为，德国专注于实施其新的《印太政策准则》以加强其参与，为强化该地区的合作提供了一个重要的机会”。声明续指，“部长们讨论了南中国海局势，强调了《联合国海洋法公约》的核心地位。部长们重申了航行和飞越自由的重要性，并重申2016年的南海仲裁是最终的，对各方都有约束力。”

声明称，“澳大利亚欢迎德国在2021年下半年在印太地区部署一艘护卫舰。部长们讨论了在恢复新冠疫情方面共同合作的重要性。双方确认，他们支持在全球范围内公平地获得安全和有效的新冠疫苗”。声明续指，“部长们重申了德国和澳大利亚在国际军事撤离后对阿富汗政府的支持。部长们还就与伊朗、朝鲜、俄罗斯和中国有关的问题交换了意见。”

声明说，“部长们重申他们对多边机构的坚定支持，特别是联合国、世界卫生组织、世界贸易组织和二十国集团，并通过多边主义联盟提供支持。部长们讨论了在打击网络和混合威胁以及虚假信息方面进行合作的重要性。” 会后，佩恩和马斯还签署了新的澳大利亚-德国强化战略伙伴关系协议。声明指，“该伙伴关系将双边关系提升到一个新的水平，并使澳大利亚和德国承诺进行更广泛的战略调整，共同支持多边体系及其机构。”