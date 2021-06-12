日本舆论高度关注释放周庭

被国际称为 “香港民主女神”的周庭，12日刑满出狱。因前年6月21日包围警察总部，被判囚10个月的周庭的出狱，受到日本媒体的高度关注，超过20家媒体争相报道周庭出狱的消息。

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共同社报道说：民主活动家周庭围绕 2019 年 6 月包围香港警察总部的示威，去年 12 月因未经授权扇动集会等而被判10个月徒刑入狱， 据知情人士透露，她因为是的模范囚犯而缩短刑期， 而她于去年8月因涉嫌违反香港国安法被捕并保释，日后仍有被控违反国安法的可能。

周庭15岁开始社会运动，并在2014年呼吁推行普选的反政府示威“雨伞运动”中以公关人员的身份接触外媒，之后，她担任了2016年成立的以年轻人为中心的民主政治组织“香港众志”（去年6月底解散）的创始成员之一并任常务委员，去年11月，被BBC评选为“2020年100位女性”之一。

她喜欢日本动漫和偶像，通过日本的动漫自学日语，并通过Twitter用日语发表自己的信息，具有47万名日本的粉丝，她对日本的文艺界有很大的兴趣。曾通过YouTube和Twitter，用流利的日语传达香港民主运动和活动人士被捕的现状，在日本很有人气。去年8月逮捕周庭的消息在日本媒体也多为头条新闻，并成为社交媒体上的一大话题，而其他因涉嫌违反《香港国家安全法》（《国家安全法》）被捕的名人在日本的存在感远不如周庭。

《朝日新闻》报道说：2019年，她在接受《朝日新闻》采访时说：“香港是我的家。我要以身为香港人的责任感和自豪感继续民主化运动。” 2019年，他来到日本，在日本记者俱乐部举行记者会，她表示：“如果修改了逃犯条例，香港将变成中国”。