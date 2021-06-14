亚洲新一波疫情 干扰全球航运和晶片供应链

在西方国家经济强劲复苏之际，疫苗接种计划才刚起步的亚洲国家爆发了新一波新冠肺炎疫情，这正对全球供应链造成新的瓶颈，可能推升产品价格，并拖累后疫情时代复苏。

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位于中国深圳、全球数一数二繁忙的一座港口，日前爆发疫情已导致拖慢全球航运，台湾和马来西亚这两个半导体供应链重要环节的疫情扩大，也让全球晶片短缺困境更加恶化。

这些新问题加剧了通膨担忧；中国和美国日前发布的生产者物价指数（PPI）和消费者物价指数（CPI）年比增幅分别为十多年来最大。如果这些问题持续下去或甚至进一步恶化，可能拖累全球成长。

经济学人智库（EIU）驻香港全球贸易首席分析师马洛（Nick Marro）表示：“在当前全球贸易复甦升温的脆弱时刻，却出现这个问题。”

经纪商表示，在爆发疫情的中国深圳盐田港，有些货轮必须等待长达两周才能装货，大约有16万艘货轮都在排队等著装货。

据Freightos波罗的海指数（FBX），从中国运到美国西岸的40呎货柜运输价格已跃涨至6千341美元，比今年初大涨63%，更是去年同期的约三倍。

目前还不清楚供应链紧张局面何时会消退，因为许多亚洲政府正致力消灭疫情，即使这也意味著承受短期的经济苦。

里昂证券（CLSA）台湾研究主管陈钧宁表示，现在当务之急是抑制特定企业的疫情爆发情况，别让疫情进一步向外扩散；如果这些公司无法遏止疫情，将面临更严重的干扰。