澳洲护卫舰将参加英航母打击群在印太演习

自堪培拉方面消息，澳大利亚海军护卫舰将与英国“伊丽莎白女王号”航母打击群一起在印太地区进行海上演习。该航母打击群中参与护航的还包括来自美国、荷兰的舰艇。

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据《悉尼先驱晨报》和《世纪报》6月14日报导，澳大利亚总理莫里森在上周末与美国总统拜登和英国首相约翰逊会面期间，就加强三国军事合作进行了讨论。报导指，澳大利亚护卫舰将在几周内加入“伊丽莎白女王号”航母打击群的护航队伍中，在南海开展行动。其将包括对区域内的港口进行访问。

虽然澳大利亚国防部并未透露将派哪些舰艇与英国舰队一起通过南海，但澳洲皇家海军司令哈蒙德（Mark Hammond）周日证实，护卫舰“巴拉瑞特号”（HMAS Ballarat）和“帕拉马塔号”（HMAS Parramatta）将与该地区的伙伴国家进行“重要的海军对海军的接触”。

哈蒙德说，“这两艘澳新军团级护卫舰已经出发前往东南亚和东北亚进行为期两个月的部署。”参与谈判的澳大利亚消息人士将美国在经济胁迫问题上的更强硬立场，描述为在康沃尔举行的七国集团峰会上取得成果的“非常好的第一步”，以振兴世界贸易组织并对抗中国的贸易威胁。

“伊丽莎白女王号”航母打击群正在地中海航行，预计将在未来两到三周内穿过南海。其间，该打击群的舰只预计将访问印度、日本、韩国、新加坡等40多个国家，参与70多项任务，例如与印度军队在印度洋进行一系列演习。

莫里森将于周二到访巴黎，与法国总统马克龙就安全问题进行会谈，包括澳大利亚与法国海军集团的900亿澳元潜艇合同后续问题。