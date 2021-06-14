韩外交部：韩方参与的G7扩大会未讨论涉华问题

自首尔方面消息，韩国外交部第二次官（副部长）崔钟文6月14日接受采访时就七国集团峰会联合公报提及涉华问题一事表示，韩国等受邀国参与的三场扩大会议并未讨论相关问题。

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据韩联社报导，与七国集团峰会联合公报不同，韩国署名的峰会部分声明只强调民主和人权，没有具体提及特定国家。崔钟文称，美国是韩国唯一的同盟国，韩美同盟是韩国外交与安全政策的基石。与此同时，中国是韩国的近邻和最大的贸易对象国。他指出，在此基调下，韩国政府在国际社会讨论涉华问题时保持一贯的态度和立场。

七国领导人沟通公报呼吁进行“及时、透明、由专家主导、以科学为基础的世卫组织召集的第二阶段新冠病毒起源研究，包括按照专家报告的建议在中国进行”。公报并敦促中方尊重人权和基本自由，特别是在新疆地区，以及载入《中英联合声明》和《基本法》的香港高度自治承诺。七国首脑还强调台湾海峡和平与稳定的重要性。

值得一提的是，与会的韩国总统文在寅原计划借此机会在会议期间与日本首相菅义伟举行首次双边会谈，以改善两国关系。他13日向媒体表示，“与菅义伟首相的首次面对面会谈是一个宝贵的机会，这可能成为韩日关系的一个新起点。”他续指，“令人遗憾的是，（交流）未能以会议的方式呈现”。

韩国外交官员介绍称，文在寅在峰会期间同英国、欧盟、德国、法国、澳大利亚领导人分别举行双边会谈，取得了重大的外交成果。韩方始终保持开放态度，曾期待日方以积极态度与韩方对话，但日方以韩国定期实施的“东海领土守护演习”为由取消会谈，令人遗憾。

日本官房长官加藤勝信则在周一的记者会上否认，日本和韩国政府曾初步同意在七国峰会期间举行领导人会谈。 他透露指，已通过东京和首尔的外交渠道向韩国政府提出抗议。加藤勝信说，“不仅与事实相悖，而且报告的片面分发也令人极为遗憾，我们立即向韩国方面提出抗议”。他解释说，由于时间安排和其他原因，无法借机举行日韩峰会。

就东京奥运会地图将独岛标为日本领土的争议问题，崔钟文当天在采访中说，虽然行之不易，但韩方将继续向日方施加压力。对于处理福岛核废水和构建韩日协商机制的问题，他强调，韩国愿以任何形式与日本进行双边接触，日方应就此提供充分信息。