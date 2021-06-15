埃尔多安访阿塞拜疆 签署“舒沙宣言”

土耳其总统埃尔多安6月15日访问外高加索重要盟邦阿塞拜疆，并且走访纳戈尔诺．卡拉巴赫地区具象征意义的城镇舒沙，成为当地在被占领28年收复之后，首位造访的外国元首。

广告 继续浏览后续

外高加索邻国阿塞拜疆、亚美尼亚去年9月27日为纳戈尔诺．卡拉巴赫地区（Nagorno-Karabakh）而开战，双方激战6周造成约6000人丧生后，同年11月10日在俄罗斯斡旋下停火，亚美尼亚签下屈辱协议，移交争议地区大片土地给阿塞拜疆，包括历史古城舒沙（Shusha ）。

土耳其《自由日报》（Hurriyet Daily News）报导，矗立悬崖峭壁上的舒沙距纳卡区首府斯捷潘纳克特（Stepanakert）约10公里，位在连接纳卡区和亚美尼亚的要道上。阿塞拜疆军去年11月夺下这座要塞，成为战争的关键转折点。

结束北大西洋公约组织（NATO）高峰会行程的埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan）于15日清晨抵达阿塞拜疆首都巴库（Baku）。《每日晨报》（Daily Sabah）报导，阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）下午和埃尔多安同车共赴舒沙，在当地进行正式欢迎仪式。

于阿塞拜疆境内的纳卡区，国际公认是阿塞拜疆共和国一部分，却因居民在种族上属亚美尼亚人而存在分离主义势力。“双亚”1988到1994年就曾为纳卡区打过一仗，亚美尼亚支持自称建国的纳卡区，但没有任何联合国成员曾经予以承认。

战略重要性之外，舒沙还有诸多历史遗址，对亚塞拜然而言，在历史和文化上具象徵意义，有“纳卡珍珠”之称。当地于1992年5月8日遭亚美尼亚占领，埃尔多安成为阿塞拜疆军队去年收复后，首位造访舒沙的外国领导人。

安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）报导，两国签署“舒沙宣言”（Shusha Declaration），在联合防卫和军事互助等方面加强合作。