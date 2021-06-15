曾在美从事间谍活动 新加坡学者遭遣返后再被拘

据《联合早报》6月15日报导，早前为中国从事间谍活动、之后被遣返回国的新加坡籍男子姚俊威（Dickson Yeo）今年1月在该国内部安全法令下被拘留。

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报导称，新加坡内部安全局调查结果显示，姚俊威从事间谍活动期间也接获收集有关新加坡情报的指示。他在新加坡成立一家幌子公司来掩盖他的行径，同时为外国政府招人。根据该部门星期二发布的文告，姚俊威被指也尝试应聘新加坡政府机构职位来收集更多情报，但最后没有得逞。

报导指，姚俊威曾是李光耀公共政策学院博士生，他在2015年至2019年间为中国收集情报，利诱美国军事人员和政府官员替他写报告，再转交给中国。他于前年在美国纽约肯尼迪国际机场被捕，去年7月在美国法院承认一项非法当“外国代理人”的罪行，随后在去年底被遣返回国。

姚俊威在入境回国后当场被新加坡内部安全局人员逮捕，当局随后发出拘留令，自今年1月29日期起将他拘留。新加坡内部安全局指出，拘留姚俊威是为了确保调查工作能够顺利进行，并称“新加坡政府严谨看待任何与外国政府建立不当关系，并听命于外来势力、参与有害我国安全和利益的活动，包括双边关系。”