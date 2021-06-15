美海军“里根”号航母打击群进入南海

美国太平洋舰队6月14日通过推特宣布，“罗纳德·里根”号（CVN-76）航空打击群进入南中国海执行任务。据悉，该航母打击群正在进行海上安全行动，其中包括固定翼和旋翼飞机的飞行行动、海上打击演习以及水面和空中单位之间的协调战术训练。

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这是“里根”号自5月19日开启2021年部署后在南海开展的首次行动。据美海军介绍，该航母打击群包括“里根”号航空母舰及其搭载的第五舰载机联队、第70特遣部队和第15驱逐舰中队的工作人员、提康德罗加级导弹巡洋舰“夏洛”号（CG 67）和阿利·伯克级导弹驱逐舰“哈尔西”号（DDG 97）。

“里根”号航母打击群指挥官潘宁顿海军少将（ Will Pennington）说，“南海对商业的自由流动至关重要，它为那些致力于国际法和基于规则的秩序的国家的经济提供动力”。他称，“与我们的盟友、伙伴和联合服务队的队友一起工作，为关键的海上公域提供全方位的支持，并确保所有国家继续从一个自由和开放的印太地区受益，这既是一种特权，也是一种乐趣。”

据了解，6月6日至11日，美海军“柯蒂斯·威尔伯”号导弹驱逐舰（DDG 54）与澳大利亚皇家海军澳新军团级护卫舰“巴拉瑞特”号（FFH 155）在南海开展了联合行动。 南海极为重要，每年有近三分之一的全球海上贸易、大约3.5万亿美元、三分之一的全球原油和一半的全球液化天然气通过该海域。