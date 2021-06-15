菲律宾第三次暂停终止《访问部队协议》美国防部表示欢迎

菲律宾外交部长洛钦（Teodoro Locsin J）6月14日宣布，菲律宾总统杜特尔特（Rodrigo Duterte ）决定第三次暂停终止与美国时长20年的《访问部队协议》（VFA）。

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洛钦通过视频表示，“总统向我们转达了他的决定，即在他研究和双方进一步解决他对协议特定方面的关切时，将暂停废除《访问部队协议》的时间再延长六个月。”据悉，洛钦是在与菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹（Jose Manuel Romualdez）举行会谈后宣布的这一决定。

《访问部队协议》是菲美两国在1998年签署的重要军事协议之一。协议规定了美方军人、军事相关人员以及军事装备进入菲律宾的条件、活动范围以及可获得的便利，其中包括双方举行军事演习和人道主义援助的相关内容。按照双方约定，如要终止协议，任何一方需以书面形式通过外交渠道通知另一方，在通知180天之后协议自动终止。

去年2月，菲律宾政府曾宣布将终止《访问部队协议》，但此后菲方提出“基于当前区域情势的变化”，自2020年6月1日起暂停终止该协议6个月。2020年11月11日，菲方宣布再次暂停终止该协议6个月。

就这一最新消息，美国国防部通过声明表示，欢迎菲律宾政府再次决定暂停终止《访问部队协定》。声明称，“我们重视菲律宾作为我们双边联盟中一个平等的主权伙伴。 我们的伙伴关系不仅有助于我们两国的安全，而且也加强了基于规则的秩序，使印太地区的所有国家受益。”

另据菲律宾最大广播电视公司ABS-CBN报导，已退休的菲律宾最高法院大法官东尼奥·卡皮奥（Antonio Carpio）周二呼吁国际社会反对自今年2月起开始实施的《中国海警法》，并表示应在相关国际法庭上宣布其无效。

卡皮奥称，中国的新法律是“对在南中国海公海捕鱼的所有国家的渔船进行实际的武力威胁，这违反了《联合国宪章》和《联合国海洋法公约》”。由于中菲南海争端，杜特尔特近期一直面临来自卡皮奥等国内知名人士和舆论的压力。