马克龙：坚决反对对澳大利亚采取胁迫性经济措施

法国总统马克龙6月16日在巴黎会见了来访的澳大利亚总理莫里森。马克龙在会后的双边记者会上表示，“我们坚决反对公然违反国际法对澳大利亚采取的任何胁迫性经济措施”。他在讲话中亦指，作为该地区国家的一员，“我想重申，法国仍然致力于捍卫印太地区的平衡。”

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马克龙在讲话中回顾了法澳两国深厚的历史关系，并对澳大利亚在上世纪两次世界大战中均派遣部队作为同盟并肩作战，特别是澳洲军人参加了二战中帮助法国解放加以赞扬和纪念。就日益变化的印太地区局势，马克龙在讲话中向莫里森表示，“你们处于该地区存在的紧张局势、威胁、有时是恐吓的最前沿，我想在此重申，我们是多么地站在你们一边”。

马克龙说，“我想重申，法国仍然致力于捍卫印太地区的平衡，我们认为我们与澳大利亚的伙伴关系是这个印太战略的核心。”他在讲话中还提到，“作为友谊和团结的象征，正如我们在七国集团期间共同讨论的那样，我们坚决反对公然违反国际法对澳大利亚采取的任何胁迫性经济措施。”

马克龙还向莫里森保证，法国将“全力以赴”地完成两国之间于2019年达成的12艘新型潜艇军售案。尽管该合同的落实得到推迟，马克龙说，“我想告诉您，我们的全部承诺，即工业家的承诺（......），即整个法国政府的承诺，以实现我们的共同目标，如果可能的话，走得更远更快，因为我知道您希望如此”。

莫里森在讲话中说，“自由和亲和。其中第一个词是法国人非常了解的东西。没有人比法国人更了解自由。亲和力是我们用来描述我们的伙伴关系的词。这种亲和力贯穿于你们刚才听到的伊曼纽尔所说的关系的许多不同领域，从打击恐怖主义到我们在印太地区的伙伴关系，最近我们一起航行，就在过去几周，一起穿过南中国海。我们伙伴关系的每个要素都是为了加强我们所珍视的价值观和信念。”

莫里森指马克龙说，“您在支持和支持澳大利亚方面所做的工作，正如你刚才提到的，当我们在印太地区经历一些困难时期时。我们对此非常赞赏”。就法澳两国关系，莫里森说，“因此，我们是好朋友，我们是好伙伴，我们有共同的目标，我们有共同的价值观，这就是为什么我们与自由和亲和力的伙伴关系，我认为是我们今天晚上能够取得进一步进展的一个原因。”