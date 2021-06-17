东盟防长扩大会议：美日印防长提自由开放的印太愿景

第八届东盟防长扩大会视频会议6月16日举行。东盟轮值主席国文莱国防部第二部长哈尔比主持会议。与会的美国、日本和印度防长均在发言中强调，对一个“自由和开放的印太地区”愿景的支持。

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美国国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)会后在推特上写道，“昨晚，我有幸参加了与东盟防长扩大会议同行们举行的富有成效的介绍性会议，会议重申了我们对维护国际法和共同努力应对共同安全挑战的相互承诺。”美国国防部的声明介绍称，“奥斯汀部长在讲话中阐述了（拜登）政府对印太地区的愿景，强调了盟友和伙伴、共同原则和应对安全挑战的多边方法的重要性，包括针对新冠疫情援助。他还强调了中国在南中国海的非法行为，并呼吁缅甸军方改变路线。”

声明称，“国防部长们正式通过了今年纪念东盟国防部长会议15周年的《联合宣言》，其中强调东盟防长扩大会议成员广泛承诺合作应对共同挑战，并维护基于规则的秩序。值得注意的是，部长们认为因气候变化而加剧的自然灾害是一个新出现的重大区域挑战，需要合作解决。”

同样与会的日本防卫大臣岸信夫在推特上写道，“谈到了广泛的安全问题，包括‘自由开放的印太’（FOIP）愿景、确保东海和南海的航行和飞行自由以及海上通道的安全、遵守国际法和反对不一致的《中国海警法》，以及台湾海峡的和平与稳定对国际社会的重要性。”

日本防卫省的声明称，“岸大臣指出，志同道合的国家目前正在支持东盟的团结和中心地位，并比以往任何时候都更多地为印太地区的和平与稳定加强努力和参与。他表示这将奏效在‘自由开放的印太’ (FOIP) 愿景下与这些国家密切合作。岸大臣还强调，日本完全支持东盟发布的《东盟印度洋-太平洋展望》（AOIP）。 最后，他表示决心在新冠疫情事件后，在进一步的多边主义背景下，在未来为东盟防长扩大会议的实际防务合作作出贡献。”

印度国防部长拉杰纳特·辛格（Rajnath Singh）在发言中呼吁在包括南海在内的印太地区建立“开放和包容的秩序”，尊重各国的主权和领土完整，同时重申新德里支持根据《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在国际水域为所有人提供航行、飞越和不受阻碍的商业自由。

据《印度斯坦时报》 报导，辛格在会上强调，需要通过对话和遵守国际规则来和平解决争端。他说，“印度基于促进该地区和平、稳定和繁荣的共同愿景和价值观，加强了其在印太地区的合作参与。以东盟的中心地位为前提，印度支持利用东盟领导的机制作为实施我们对印度-太平洋的共同愿景的重要平台。”

另据越通社报导，越南国防部部长潘文江在会上高度评价维持东海和平、稳定和安全的重要性，同时强调，“谈到海洋安全，我们不能不提到东海，因其在全球供应链中的重要位置。我们需一起促进所达成的共识并提出适合的措施来确保我们的合法利益。涉及两国的问题须双边解决，涉及多国家的问题需通过多边协商方式解决。”