美国警告中企参与构成安全威胁 太平洋海底电缆项目搁浅

路透社6月18日援引消息人士的话报导指，一项由世界银行牵头的铺设敏感海底通信电缆的项目未能选出合同承包商，此前太平洋岛国政府迎合美国对中国公司的参与构成安全威胁的警告。

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消息人士称，对于这个7260万美元的项目，华海通信技术有限公司（HMN Tech）给出的竞标价格要比芬兰诺基亚旗下阿尔卡特海底网络公司(ASN)和日本电气(NEC)等竞争对手的竞标价低20%以上。华海通信前身为华为海洋网络有限公司，多数股权由在上海上市的亨通光电持有。开放竞标的东密克罗尼西亚电缆项目(East Micronesia Cable project)旨在通过建造比卫星具有更大数据容量的海底基础设施，改善瑙鲁、基里巴斯和密克罗尼西亚联邦等太平洋岛国的通信。

报导指，两名直接了解投标情况的消息人士表示，由于华海通信的投标在相关岛国内部引发安全担忧，该项目陷入了僵局。该项目计划连接一条通往关岛的敏感电缆，加剧了这些安全担忧。关岛是美国属地，拥有大量军事设施。其中一名消息人士称，“鉴于没有切实可行的办法将华为排除在竞标之外，所有三份投标都被视为不合规。”

该消息人士称，以竞标条款看，华海通信在竞标中处于有利地位，促使那些对中国参与持谨慎态度的人寻找恰当的解决方案以终止投标。世界银行在发给路透的一份声明中表示，正在与相关各国政府合作，制定下一步计划。世界银行称，“由于投标文件中的要求未获响应，这个程序已经结束，而且没有结果。”中国外交部的一名发言人在相关声明中称，各方应提供非歧视性的商业环境，让包括中国在内的各国企业能够参与其中。