金正恩提出用对话和对决两手准备来面对拜登政府

朝鲜劳动党总书记金正恩17日在劳动党第八届中央委员会第三次会议上强调，要做好对话和对决的两手准备， 稳控半岛局势。这是金正恩在美国新政府成立后首次对美国、对韩国发出信息。

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据韩联社和朝中社18日报道，17日劳动党八届三中全会17日对当前的国际形势进行分析 。

报道称，金正恩仔细分析了美国新政府的对朝政策方向，并提出今后将在对美关系上坚持的战略、战术应对和行动方案。金正恩还评估了最近国际政治舞台上出现的变化与革命等对外环境，要求提高朝鲜的战略地位，进一步发挥主动性，并为此营造有利的外部环境。

金正恩在会上强调，为维护国家的尊严和自主发展所带来的利益，保障和平环境和国家安全，对话和对决两方面都要做好准备，尤其在对决方面要做好万无一失的准备。金正恩就重要国际及地区问题提出对外政策立场和原则，并表示需要敏捷应对瞬息万变的情况，致力于稳控半岛局势。

朝鲜劳动党八届三中全会15日开幕。当天提出六大议题，包括上半年国家政策执行情况总结和对策、集中抓农业、紧急防疫长期应对、分析当前国际形势和党的应对方向、保障和改善民生以及优化育儿政策、人事任免。