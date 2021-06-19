阿斯利康疫苗在台接种后53人猝死 在台日本人担心台湾对日感情恶化

在前首相安倍晋三和菅义伟政府的积极推动下，日本向台湾捐赠124万剂阿斯利康（AZ）疫苗，阿斯利康疫苗接种从15日开始，主要针对老年人，但截至19日的4天里，53名优先接种的老年人等死亡，据《苹果新闻网》报道，全台6月15日起开放日本捐赠近124万剂阿斯利康（AZ）疫苗，接种顺序1至7类族群施打，其中以75岁以上长者（含65岁以上具原住民身分者）人数最多，19日进入施打疫苗第5天，全台传出53人接种阿斯利康（AZ）疫苗后猝死，但死因是否与接种疫苗直接相关，仍有待厘清。

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其他台湾媒体也在争相报道这一消息，据说最快3小时之内死亡。日本有报道说：日本援助台湾自己不用的阿斯利康疫苗，可能不仅不会带来台湾人的感谢，还可能使日台感情恶化。

据台湾东森新闻网络版6月17日报道，日本捐给台湾的疫苗在15日如火如荼开打，没想到民众才接种3天，就有25位长者在施打后死亡，目前虽未证明死因和疫苗有关，但依旧引起不少民众疑虑。

台湾地方当局说出于对在台日本居民的感激之情，决定给在台日本人优先接种用阿斯利康制疫苗，但日本人却逃之夭夭，纷纷表示在日本不进行接种的疫苗给他们接种，难以接受。据日本《日刊现代DIGITAL》19日发表题为《台湾震动！ 阿斯利康疫苗接种后立即死亡36人 开始后仅4天（甘粕代三）》一文报道，一名在台日本人说：

“台湾的变化比日本人想象的快得多。说什么感谢感谢的，我甚至感受到了对日本人带着骄傲的表情，把日本自己本身不用的疫苗送给台湾，引起了台湾人无限愤怒的征兆，带着政治意图把没有把握的疫苗捐赠，很可能会给在国外的日本国民和台湾政权造成巨大的伤害。”