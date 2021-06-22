东京奥运允许观众入场 最多一万

对于东京奥运会是否允许日本观众入场，究竟允许多少观众入场，这个问题在6月21日，东京奥运会组委会、国际奥委会（IOC）、日本政府、东京都政府和国际残奥会（IPC）联合做出决定，将允许日本国内的观众入场，方针为容纳人数50%以内且最多1万人。

广告 继续浏览后续

4月下旬，政府内部曾出现一些“为避免取消奥运，不得不空场举办”的不乐观论调。政府新冠感染症对策小组会的专家们也对此提出强烈警告，日本政府新冠感染症对策小组会会长尾身茂等专家18日就东京奥运会和残奥会发布建议称，空场举办感染风险最低、是理想方式。尾身还在记者会上表示：如果东京等地发生最近大阪那样的疫情蔓延，“将难以继续举办奥运”。小组会的另外一名专家也表示“1万人的设想，考虑到东京的疫情，这一数字非常严峻”。

但是菅义伟首相考虑到即将到来的下届众院选举、希望通过营造奥运成功的氛围提升支持率，加上提供巨额赞助费的赞助商们强烈反对空场举办，最终决定允许观众入场并且上限可达10000人。

对此，世卫组织（WHO）表示，很高兴看到日本每百万人的新增感染人数连续数周下降，约为美国的三分之一，英国的十分之一。

不过，世卫组织认为观众人数上限是“暂时的评估”，并表示本周将内将再次与日方举行电话会议进行讨论，以做出最终决定。