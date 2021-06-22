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东京奥运允许观众入场 最多一万

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东京奥运会首个代表团澳大利亚国家女子垒球队抵达日本千叶县成田机场2021年6月1日。
东京奥运会首个代表团澳大利亚国家女子垒球队抵达日本千叶县成田机场2021年6月1日。 REUTERS - POOL
作者： 东京特约记者 楚良一
4 分钟

对于东京奥运会是否允许日本观众入场，究竟允许多少观众入场，这个问题在6月21日，东京奥运会组委会、国际奥委会（IOC）、日本政府、东京都政府和国际残奥会（IPC）联合做出决定，将允许日本国内的观众入场，方针为容纳人数50%以内且最多1万人。

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4月下旬，政府内部曾出现一些“为避免取消奥运，不得不空场举办”的不乐观论调。政府新冠感染症对策小组会的专家们也对此提出强烈警告，日本政府新冠感染症对策小组会会长尾身茂等专家18日就东京奥运会和残奥会发布建议称，空场举办感染风险最低、是理想方式。尾身还在记者会上表示：如果东京等地发生最近大阪那样的疫情蔓延，“将难以继续举办奥运”。小组会的另外一名专家也表示“1万人的设想，考虑到东京的疫情，这一数字非常严峻”。

但是菅义伟首相考虑到即将到来的下届众院选举、希望通过营造奥运成功的氛围提升支持率，加上提供巨额赞助费的赞助商们强烈反对空场举办，最终决定允许观众入场并且上限可达10000人。

对此，世卫组织（WHO）表示，很高兴看到日本每百万人的新增感染人数连续数周下降，约为美国的三分之一，英国的十分之一。

不过，世卫组织认为观众人数上限是“暂时的评估”，并表示本周将内将再次与日方举行电话会议进行讨论，以做出最终决定。

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