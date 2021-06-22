金正恩胞妹嘲笑美国误读金正恩言论 或将大失所望

资料图片：金正恩最信任的妹妹，在权力顶层快速高升的金与正。

继美国白宫国安顾问沙利文20日表示，在朝鲜领导人金正恩的一番表态中看到了“有趣的信号”之后，朝鲜当局二号人物、金正恩的胞妹金与正周二发表公报，嘲笑美国当局的解读是聊以自慰，而由此萌生的期待恐怕会让美国陷入更大的失望。

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朝鲜领导人金正恩几天前首次对拜登就任美国总统发表评论，表示朝鲜应当做好对话与对抗两手准备。白宫国安顾问沙利文20日接受澳大利亚媒体采访时评论认为，金正恩此番言论是一个“有趣的信号”，美国期待此番表态后会有向美方以任何形式的更直接的表述。他同时表示，比较明确的信号可以是告诉美国：大家坐下来，启动谈判。

正在韩国访问的美国朝鲜事务特使21日在首尔提议与朝方负责人会晤，无论地点、时间，不预设条件。

金与正22日通过朝中社发表的公报指出，美国解读形势的方式好像是在努力自我安慰。而这种逆潮流的期待有可能让美国陷入更大的失望。

美朝关系虽然在特朗普总统任期内有过两次领导人峰会，但有关朝鲜核问题的谈判并未取得任何实质性进展。拜登政府上台后希望采取务实并且适当的方式，说服朝鲜放弃核武和弹道导弹开发计划。美国新任朝鲜事务特使金星容本周前往韩国访问，与韩国相关领导人会晤之后，还将前往日本。金星容21日在首尔表示，美国仍然希望朝鲜人民共和国正面回应美方的努力，以及不预设前提在任何时间和地点会晤的提议。他也同时呼吁包括中国在内的联合国安理会成员严格执行制裁朝鲜的各项决议。

朝鲜因其核开发项目以及弹道导弹试射遭到联合国制裁，其油进口以及煤炭、纺织品和渔业出口均受到限制。上周，金正恩承认朝鲜粮食形势紧张。根据朝鲜官方电视台的报道，金正恩已经要求高层领导人采取紧急措施，缓解眼前的粮食危机。