伊朗官员：美方为恢复核协议 愿解除石油等制裁

伊朗当局6月23日表示，近期与全球强权谈判恢复2015年核子协议时，美国已同意解除所有针对伊朗石油与船运的制裁，还会把若干高官移出黑名单。目前这项谈判已经暂停。

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路透社报导，伊朗当局上述评论与现任总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）务实派阵营官员之前的说法一致。伊朗与全球强权4月起在维也纳进行谈判后，这些官员宣称美国已准备好做出重大让步。

谈判会议已于20日休会，而伊朗18日的总统选举由强硬派法官莱希（Ebrahim Raisi）胜选。被美国列入黑名单的莱希，将于8月上任接替鲁哈尼。

根据伊朗国营媒体，鲁哈尼的幕僚长维济（Mahmoud Vaezi）23日表示，有关方面“现已达成协议，将解除（美国前总统）川普针对（伊朗）保险业、石油、船运实施的一切制裁”。

“依据这项协议，约有1040项川普时代的制裁会被解除，同时也已达成共识，将解除针对个人与最高领袖身边核心成员的若干制裁。”

美国国安顾问沙利文（Jake Sullivan）20日表示，要谈妥制裁问题和伊朗必须做出哪些核子承诺，还有一段路要走。

但德国外长马斯（Heiko Maas）23日与美国国务卿布林肯（Antony Blinken）会谈后说，他认为很快就能结束谈判的可能性很高。

法新社报导，马斯在与布林肯的联合记者会上说，“维也纳的协商并不容易”，“然而我们在每轮协商中一步步往前迈进。在伊朗举行总统选举的情况下，我们认为很有可能在可预见的未来结束谈判”。

另一方面，伊朗国营媒体23日报导，当局破获一起企图破坏伊朗原子能组织（Iran Atomic Energy Organisation）大楼未遂的案件，没有人员伤亡或财产损失。

伊朗曾宣称自家核子计划设施近年多次遭以色列攻击，还有数名核子科学家被杀。以色列不曾否认或证实相关指控。