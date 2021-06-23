即将卸任 澳高官：中国受不安困扰同时被野心驱动

即将卸任的澳大利亚外交与贸易部常务副部长孙芳安（Frances Adamson）6月23日在澳大利亚国家新闻俱乐部发表讲话称，中国被权力和不安全感的“动荡组合”所驱使，其短期内发生转变的前景是不存在的。她警告说，澳大利亚“需要知道我们在应对什么样的问题”。

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现年60岁，有着36年外交经验的孙芳安将于周五卸任这一职务，并将接替南澳州现任总督黎文孝（ Hieu Van Le）的职务，从10月起担任下一任南澳州总督。在2016年起担任外交与贸易部常务副部长之前，孙芳安曾在2011-2015年间任澳大利亚驻华大使。近年来，她曾负责参与了2017年澳大利亚《外交政策白皮书》等重要文件的撰写工作。

据澳大利亚广播公司（ABC）报导，孙芳安在作为贸易部常务副部长的最后一次公开演讲中发表了她对澳中关系的看法。她向澳洲国家新闻俱乐部表示，“没有任何挑战比中国更能显示出积极、创造性外交的必要性。”她指出，中国代表了澳洲外部环境中最具影响力的单一变量。她说，“我从三个不同的有利位置见证了中国的增长和变化，1980年代末从香港，2000年初从我们在台北的经济和贸易办事处，以及作为2011年至2015年的驻北京大使。”

孙芳安说，“这种经历帮助我理解历史、文化、政治；以及最重要的内部动态和真实及感知的脆弱性如何影响中国做出的选择，以及它看待世界的方式。”在她看来，“（中国）在优先考虑意识形态、压制公民社会的声音、为外部联系和信息自由流动设置新障碍方面，时钟已经倒转。中国谈论‘新型国际关系’，似乎这是一种更公平的方式，一种改进。但在这背后是同样的权力政治，是对国家利益的原始主张。”她说，“其含义是，中国的规模和实力使其利益比其他国家的利益更‘特殊’，而且这些利益必须占上风。”

孙芳安说，“很少有人真正理解，（中国）这个大国仍然被不安全感所困扰，就像被野心所驱使。它有一种深深的防卫心态：即使它把自己的利益凌驾于别人的利益之上，也会感到外部威胁。它太愿意怀疑‘遏制’，而不是根据各自的优点来判断问题。”她补充说，“而且我总是发现，在面对官方的激烈表态时，提醒自己向外对其他国家施加的压力也必须在内部，在个人层面，由那些受制于该制度的人感受到。”

孙芳安谈到，“不安全感和权力可以是一个动荡的组合；如果不小心处理不当，就会更加不稳定。我们需要了解我们正在处理的问题。”她说，“如你所知，在中国的西方记者的数量正在减少。过去报道中国的（外国）记者的见解有一个很长的传统，包括澳大利亚人，可以追溯到民国时期和当下，丰富了我们的理解。这种理解有助于建立更紧密的双边关系，符合双方的利益。 ”她称，“这当然是最可悲的讽刺之一：那些驻扎在当地的媒体声音让我们了解到中国的活力和复杂性。更少的接触，更少的对话意味着更少的理解。”

孙芳安说，“这种被围攻的心态；这种不愿意接受审查和真正讨论分歧的心态不符合任何人的利益。这意味着，除其他事项外，中国在澳大利亚和其他许多国家的影响力正在急剧下降”。她称，“今天公布的最新洛伊民意调查证实了这一点，显示澳大利亚人对中国的信任已经下降到历史最低点。我们告诉中国政府的是，我们对促进遏制或政权改变不感兴趣。”她补充说，“为了共同的利益，我们希望理解并谨慎应对。而不是助长其不安全感，或沿着误判的螺旋式发展。我们也不通过零和竞争的简单化视角看待世界。”

孙芳安说，“我们感兴趣的，并将继续努力的是一个和平、安全的地区，其基础是对已为我们所有人服务的规则的承诺，包括中国。一个将为其成员提供更多稳定和福利的秩序，正如它迄今所做的那样”。演讲中，她提出，“我们有一个强有力的政策框架来管理我们对中国的态度，正确地说，我们不断地测试这个框架。它部分是防御性的，是的，因为中国的行动需要如此回应”。她称，“但它也是积极主动的，对一种可能的有益共存模式持开放态度，这种模式可以防止冲突，保护澳大利亚的主权，同时承认中国将不可避免地在我们的世界运作方式中拥有更大的发言权。 ”

孙芳安说，“中国可能希望澳大利亚从根本上重新思考政策，正如我们所承受的压力所表明的那样，但这种希望是在否认中国的行为对澳大利亚非常真实的影响，而且重要的是，我们最基本的政策设置中存在广泛的两党合作。因此，我们以自信、现实主义和开放的心态对待中国。”报导指，孙芳安还谈到了中国驻澳大利亚大使馆去年向澳方提出的14项不满清单事件。

孙芳安表示，她认为此举适得其反，本月在康沃尔举行的七国集团领导人会议上，世界领导人的反应突出了这一点。此前，有报导指澳大利亚总理莫里森在会上向与会的七国集团和受邀国领导人专门提到了清单问题。孙芳安说，“那是中国一大自摆乌龙，任何澳大利亚政府，世界上任何地方的民选政府，都不能说这些事情是重要的。”她说，“我不明白他们为什么要这样做，我也不知道他们自己是否真的明白他们到底在做什么。”