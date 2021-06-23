岸信夫：中国的国防开支缺乏透明度

据《产经新闻》报导，日本防卫大臣岸信夫6月23日在出席一场研讨会时表示，中国的国防开支“在不透明的情况下不断增加”。 他指出，中方正在迅速增加其核和导弹计划，以及其海上和空中能力。他说，“有必要把这个问题作为一个全球问题来解决，而不是一个局部问题”。

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岸信夫周三参加了布鲁塞尔智库欧洲政策中心(EuropeanPolicyCentre)的论坛活动。他在推特上介绍称，“我们讨论了严峻的安全环境，包括东海和南海的局势以及中国和俄罗斯的发展。关于台湾问题，包括欧洲在内的国际社会应予以关注，并寻求合作，以发出一个共同的信息，即该问题应得到和平解决。”

岸信夫说，“我们还必须寻求日本、美国、澳大利亚、印度和四国安全对话机制（Quad）之间的合作，以及与欧洲合作的多边培训。”

报导指，岸信夫重申，中国海警局的船只在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近“一再侵入日本领海是不可接受的”，并对允许中国海警局使用武器的《海警法》表示关切。他还谈到了俄罗斯吞并乌克兰南部的克里米亚半岛问题。他说，“重要的是，分享我们价值观的国家要一致应对以武力单方面改变现状的情况。”