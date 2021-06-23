新加坡将接收一批复必泰疫苗

新加坡卫生部星期三表示，在加速疫苗供应之际，将接收一批复必泰疫苗；这批疫苗与辉瑞疫苗依同样过程及程序生产，都是在欧洲制造、直送新加坡，唯一的差别是标签不同。

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新加坡从去年底启动全国新冠疫苗接种计划，目前批准使用的2款疫苗是美国辉瑞大药厂（Pfizer）及德国生技公司BioNTech研发的疫苗、美国莫德纳（Moderna）疫苗。

中央社报道，新加坡卫生部发布新闻稿表示，目前接种计划使用的Pfizer-BioNTech疫苗是在欧洲不同地点生产，并根据不同市场的规范许可而有不同的标签。

新加坡卫生部指出，在加速疫苗供应之际，新加坡将接收一批「复必泰」（Comirnaty）疫苗，这些疫苗与目前接种计画使用的Pfizer-BioNTech相同，都是BNT162b2疫苗。两者依同样的过程与程序生产，符合同样的产品规格，也都是在欧洲制造、直送新加坡，「唯一的差别只在标签」。

因此，新加坡卫生部表示，将调整Pfizer-BioNTech疫苗或复必泰疫苗接种者的接种纪录，统一归类为接种Pfizer-BioNTech/Comirnaty疫苗。

此外，根据新加坡卫生部统计，截至21日为止，人口约570万的新加坡已有297万1570人至少接种一剂疫苗，205万7436人已完成两剂接种。