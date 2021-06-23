新民调指澳大利亚人对中国不信任感创新高

澳大利亚洛伊国际政策研究所（Lowy Institute ）6月22日发布了2021年的澳洲民意调查。其结果显示在2021年，92%的受访者表示，中国的政治体制使他们对中国的看法有负面的影响，比2016年增加了19个百分点。就两国之间的经贸关系，在2021年，47%的受访者认为中国的经济增长使他们对中国的看法有积极影响，比2016年下降了19个百分点。

广告 继续浏览后续

洛伊国际政策研究所周二公布的这项最新民调包括对新冠疫情、中国、美国、澳大利亚的安全与防御、民主政治、与美国和中国的关系及外交政策和气候变化及能源等共14项不同的议题的民调结果。报告指，随着近年来澳中关系的急剧下滑，在澳大利亚的公众舆论中得到了清晰的反映，这一点在该研究所的历次民调中也都可以看到。对中国和中国领导人的信任、热情和信心从2017年开始下降，今年的结果显示，澳大利亚人对中国的看法再创新低。

该民调显示，93%的澳大利亚人认为中国在澳洲附近地区的军事活动使他们对中国的看法有消极影响，比2016年增加了14个百分点。只有5%的人说中国在该地区的军事活动有积极影响。这种对中方军事活动的担忧可能促成了将“美国和中国在台湾问题上的军事冲突”视为未来十年对澳大利亚重要利益的关键威胁的澳洲人数量的大幅增加，在2021年这一数字占到52%，比2016年上升17个百分点。

据民调指，对中国政治体制的看法进一步恶化：2021年，92%的澳洲人认为，中国的政治体制使他们对中国的看法有消极影响，比2016年增加了19个百分点。报告指，中国官方早期对新冠疫情的处理可能是造成这一现象的一个因素，2020年4月，68%的澳大利亚人表示，中方对新冠疫情的处理使他们对中国的政治体制感到不那么有利。

此外，澳大利亚人在2021年即使是对中国经济增长的看法，这一两国关系间因贸易往来较积极的因素现在也转变为消极的领域。47%的澳洲人说中国的经济增长使他们对中国的看法有积极影响，自2016年以来下降了28个百分点。虽然近年来澳洲人对中国的看法总体上有所降温，但绝大多数澳洲人仍然对中国人和中国的文化和历史持积极态度。76%的澳大利亚人表示，遇到的中国人对他们的中国感官产生了积极影响，这比自2016年以来下降了9个百分点。

68%的澳大利亚人表示，中国的文化和历史使他们对中国的看法有积极影响，比2016年下降了11个百分点。另就中国对澳投资问题，在2021年，只有20%的澳洲人认为，中国投资使他们对中国的看法有积极影响，比2016年下降了17个百分点。另就减排问题，17%的澳大利亚人说中国的环境政策使他们对中国的看法有积极影响，与2016年相比没有变化。

洛伊研究所的执行主任富里洛夫（Michael Fullilove）说，对中国的情绪“现在相当暗淡”。但他补充说，“澳大利亚人不希望区域竞争滑向对抗。”据悉，这一民调由该研究所的社会研究中心在今年3月的最后两周进行，对2222名澳洲人就以上议题进行了访问。受访者还被问到，中国对澳大利亚来说是更多的经济伙伴还是更多的安全威胁。63%的人认为中国是一种威胁，这反映了自去年的民意调查以来22个百分点的增长，而只有34%的人认为中国是经济伙伴。

洛伊研究所的民意和外交政策项目主任卡萨姆（Natasha Kassam）说，大多数澳大利亚人认为中国应对紧张局势负责，“但他们也给澳大利亚政府在处理这种关系方面打了平均分”。56%的澳洲人认为中国比澳大利亚“更应该为紧张局势负责”，38%的人认为双方应负同等责任。只有4%的人认为澳大利亚应负更多责任。

与此同时，自去年年底拜登在大选中击败特朗普以来，美国在澳大利亚人心中的地位有所提高，69%的受访者表示相信拜登在总统任上会做正确的事情。而在去年的民调中，只有30%的人对特朗普表示持有信心。在今年的民调中，58%的澳洲人同意特朗普削弱了澳大利亚与美国的联盟关系的观点，这比2019年低了8个百分点。