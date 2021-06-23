韩国检方明年年底前将追缴全斗焕16.5亿韩元资产

自首尔方面消息，韩国中央地方检察厅6月23日决定将在明年年底前强制执行前总统全斗焕16.5亿韩元（约合人民币941万元）的资产，以追缴其拖欠的罚金和犯罪所得。

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据韩联社报导，上述款项将由全斗焕长子全宰国运营的出版社“时空社”缴清。2016年2月，法院判处“时空社”6年内向韩国国库缴纳56.93亿韩元。截至目前，检方已将全斗焕1235亿韩元的资产充公，占追缴总额的56%。

检方已扣押现年90岁的全斗焕位于延禧洞的私邸、其家人所持有的京畿道乌山市土地、首尔龙山区住宅及土地等价值数百亿韩元的财产，并启动司法拍卖程序。但因产权人和全斗焕方面提出异议，法院正对此案进行审理。

此外，韩国光州地方法院刑事1庭将于14日下午在201号刑事大法庭开庭审理全斗焕损害“五一八民运”遇难者及遗属名誉案，被告人全斗焕预计将再次缺席。根据韩国《刑事诉讼法》，若被告人连续两次无正当理由缺席，法院可向被告人发送拘传票，或仅在听取检方意见后对案件直接进行宣判。由于全斗焕当天也缺席，法院可以认定被告人放弃申辩权，并有可能在听取检方意见后结束二审程序。

报导指，全斗焕在2017年4月出版的回忆录中声称，已故神父曹皮乌斯（Cho Pius）曾亲眼目睹军机对民众开枪的证言纯属子虚乌有，并批评曹皮乌斯是“亵渎神职的无耻骗子”。2018年5月3日，全斗焕因涉嫌损害“五一八民主化运动”遇难者及遗属的名誉被检方不捕直诉，并被检方求处一年半的有期徒刑。去年11月30日，光州地方法院对此案作出一审判决，判处其有期徒刑8个月，缓刑2年。之后，检方不服判决并以一审量刑太轻为由提起抗诉。

1980年5月18日至27日，在光州及全罗南道，爆发了一次由当地市民自发的民主运动。靠政变上台的军事强人全斗焕下令武力镇压，枪口下约四千余名平民和学生死伤，他自己却在当年“当选”总统。1996年8月26日，全斗焕在金泳三执政期间因镇压光州民主化运动和贪污罪被首尔地方刑事法院一审判处死刑并罚款2205亿韩圆，后于1996年12月被首尔高等法院改判为无期徒刑，1997年12月20日，因金大中的建议，被金泳三赦免。