亚洲多国公开就七国集团应对中方“一带一路”政策表达欢迎

七国工业集团峰会本月稍早虽已在英国康沃尔落幕，但峰会提出的有关推动发展中国家基础设施融资倡议，目前正获得越来越多亚洲国家的支持。根据美国白宫对有关“重建更美好世界伙伴关系倡议”的计划说明，该倡议的优先投资领域将是气候、健康和公共卫生安全、数字科技以及性别平等。

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据自由亚洲报道称，本届七国工业集团峰会宣布的这项新倡议，承诺在未来几年内，向中低收入国家进行可持续并且由价值驱动的基础设施投资，其规模可高达数百亿美元。美国总统乔拜登特别在宣布这项倡议时强调，该计划将有助于缩小发展中国家涉及40万亿美元基础设施建设的项目资金需求。虽然上述倡议的具体细节还有待进一步公开，但亚洲多个国家针对由此能应对中方“一带一路”的债务问题，公开表示欢迎。

孟加拉国规划部长阿卜杜勒·曼南本周向专注东南亚新闻的BenarNews表示，由美国牵头的“重建更美好世界伙伴关系倡议”，对该国来说是个好消息。孟加拉将充分利用这些发展机会，在中国相关“一带一路”等资源之外，寻找孟加拉基础设施建设的其他资金来源。

泰国外交部发言人塔尼桑格拉特也表示，泰国欢迎七国集团相关倡议，这将与北京的“一带一路”产生互补，“两者都旨在加强连通性，并在亚洲地区建立弹性供应链”。

菲律宾总统发言人哈里·罗克向BenarNews表示，菲律宾欢迎上述举措，并且期待能够实际看到并且获得相关投资。

而印度尼西亚投资部发言人乔迪·马哈迪则表示，东南亚这一地域最大、人口最多的国家同样期待该倡议落实投资。他表示，印尼欢迎七国集团提出的发展倡议，这些计划必须是灵活，且基于伙伴国家间的平等合作关系。

据该报道称，根据美国白宫对有关“重建更美好世界伙伴关系倡议”的计划说明，该倡议的优先投资领域将是气候、健康和公共卫生安全、数字科技以及性别平等。有亚洲经济学者指出，相比于中方“一带一路”的项目资金来源，七国集团的上述倡议为这些发展中国家提供了更多资金来源，并且也更注重于项目运作的透明性。