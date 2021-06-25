日本人口减少 降至世界第11

日本总务省25日公布了人口普查初步数据，首次呈现减少。截至2020年10月1日，包括外国人在内的日本总人口为126,226,568人，较2015年的上次调查减少约86.8万人，降幅为0.7%。据联合国估算，日本人口居世界第11位，自1950年有可比数据以来首次跌出前十。从地区来看，38个道府县人口减少，而东京圈（埼玉、千叶、东京、神奈川）增加80.8万人，人口分布不均愈发明显。

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据共同社今天报道说，日本总人口报1.26亿，跌至世界第11位。

日本总人口在2015年的人口普查中首次呈现减少，降幅为0.8%。这次普查因外国人增多等，降幅略有改善。但受到新冠疫情的影响，预计出生数将下滑等，未来前景严峻，政府需要采取根本性的措施以应对人口减少。

在人口减少的38个道府县中，有33个道府县的降幅扩大，人口加速减少。各道府县中降幅最大的秋田为6.2%，青森、岩手同以5.3%紧随其后。人口增加的9个都府县除了东京圈外还有爱知、滋贺、大阪、福冈及冲绳。其中，大阪从上次的减少转为增加。除爱知、滋贺、冲绳外的其余5个都县的增幅扩大。增幅最大的东京为4.1%。从市町村（东京23区视为1市统计）来看，全部1719个市町村中人口减少的占82.4%。降幅在5%以上的市町村占总数的50.9%，超过半数。

该报道引据联合国估算，日本在世界人口中的占比为1.6%。排名前20的国家中，只有日本2015至2020年人口减少。

共同社说，全国家庭数增加4.2%，达到5572万户。户均人口为2.27人，刷新了1970年以来的最少纪录。据悉，老年单身家庭增多了。