澳洲:悉尼因病毒Delta变种全面封城

澳大利亚最大城市悉尼从2021年6月26日周六起封城15天。这是地方当局为应对病毒Delta变种而临时做出的一项决定。

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Covid-19新冠病毒Delta变种的传播速度要比原始病毒株快很多。为此，澳洲经济中心悉尼（Sydney）的600万居民从周六起再次被封于家。

本台RFI法文网2021年6月26日刊文指出，悉尼在周五已宣布封锁市中心的四个街区，而周六则是决定全面封城。这是一个冲击。悉尼自Covid-19疫情在一年多前爆发以来，之前没有过全面封城。不过，这并不让完全感到意外。

Image RFI Archive : Sydney's normally bustling harbourside centre was nearly deserted after its lockdown took effect, a shock for a city that had returned to relative normality after months with very few Covid cases. SAEED KHAN AFP / Image RFI Archive

据本台RFI记者Grégory Plesse当天发自悉尼的报道，过去几天，当地的街道开始变得越来越空旷。与澳大利亚其它州因出现少数病例后就决定全面封城措施相比较，悉尼所在的新南威尔士州（Nouvelle-Galles du Sud）此前一直拒绝宣布全面封城。

民众关注疫情

不采取严厉措施，要控制Delta病毒会更困难。新南威尔士州卫生官员指出，当局对当前事态十分担忧。这种病毒的Delta变种在社区中的传播比人们想象的快得多。。。现在需要依靠所有的人，予以应对。

Image RFI Archive : Central Sydney has entered lockdown after 65 reported cases amid fears of a wider outbreak of the Covid Delta variant. SAEED KHAN AFP / Image RFI Archive

悉尼人收到了这一信息。在封城正式开始前，戴口罩就已成为了街头的一种规范。过去几天，展开检测的数量也打破了记录。

新病例再爆发

澳洲到目前为止，对疫情的防控做得还挺好，本周有超过80人被确诊，都与一名司机有关。他运送悉尼机场的航空公司机组人员前往隔离酒店。

如同澳大利亚，有多国出现疫情卷土重来。至少部分与过去几周以来，导致英国疫情复燃的Delta变种的传播有关联。