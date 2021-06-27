允许观众入场观看奥运 日本在经济与防疫之间徘徊抉择

因新冠疫情影响而整整延迟一年的2020年东京奥运，终于拍板决定，开放观众入场观赛。这项违背日本国家防疫顾问建议的决定，又引起日本国内外对于在疫情下举办东奥会的激烈讨论。

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6月21日下午，东京奥运会组委会、日本政府、东京都政府、国际奥林匹克委员会与国际帕拉林匹克委员会（International Paralympic Committee, 又称“国际残奥会”）举行在线五方会谈，正式决定2020年东京奥运开放现场观众，以会场容纳人数的50%为上限，最多1万人。而在此之前，国外选手与工作人员可能带来的境外移入感染，以及奥运会带来的相关活动，是造成国内民众对举办奥运会反对声浪居高不下的重要原因。

在五方会谈前夕，首相菅义伟在首相府会见了东京大学经济学研究所教授仲田泰佑(Taisuke Nakata)和特聘讲师藤井大辅(Daisuke Fujii)，听取关于新冠病毒感染与经济活动预估的意见。两位学者自1月开始率领研究团队，针对东京奥运会的举办与疫情蔓延的关联性进行了数据仿真运算。

仲田泰佑在接受美国之音访问时说明，如果让参赛相关的外国人入境并有相关接触，预估将造成东京都内确诊病例每天约增加15例左右。

即使海外选手和相关工作人员合计约10万人来东京参赛，并对都内有直接相关感染，对疫情的影响并不大，而如果选手村进行适当的隔离管理，传染的可能性就更小了。因此单独以外国选手的因素而言，造成的感染是有限的。

仲田泰佑说：“东京目前的人口约1,400万人左右，紧急事态解禁之后就每天正常群体活动，这样的状况下目前是每日400人左右确诊。如果海外来了10万人，也不到东京人口的1%，而且应该是多数已完成疫苗接种。所以即使他们跟一般的东京人一起生活与群聚，影响也相当小。”

而当仲田泰佑预估国内社会与奥运会相关的活动对疫情造成的影响时，就不这么乐观了。他说：“与其担心国外选手造成的感染问题，反而是应该注意国内的奥运相关活动。奥运会期间国内民众出门声援与观赛的人流，对导致疫情急速恶化与否有重大影响。这取决于举办方式与落实执行的程度，如果开放观众入场，那么人数一定要严格加以限制，而且所有活动的人流都要非常彻底地控制。”

依照仲田泰佑团队截至5月为止的仿真结果显示，以人潮增加约10%为预估条件的话，东京都9月第一周将会单日新增确诊达2024例，比停办东奥会多了1407例。他强调，一旦控制不当而必须宣布紧急事态宣言，对于经济的后续影响会非常严重。

针对最新决定的入场人数限制，他说：“以奥运会场的观众席估算，其实是相当有限的，控制得当的前提下确实不会有很大的影响。所以还是运动酒吧、餐厅、户外声援等间接性场外群聚活动的人流控管，对于感染会造成最大的影响。”

根据日媒《朝日新闻》在19日与20日所做的全国民调显示，依然有超过半数的受访者反对开放现场观众，理由为忧虑疫情扩散。日本政府防疫首席顾问尾身茂(Shigeru Omi)曾向日本政府与东奥会组委会建议进行无观众比赛，以降低染疫风险，显然此建议未被政府采纳。