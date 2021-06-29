日本副防相：民主国家台湾必须得到保护

日本防卫副大臣中山泰秀6月28日出席活动时表示，“中国与俄罗斯之间合作所构成的威胁与日俱增”，并指“有必要对北京向台湾的施压觉醒，保护台湾这个民主国家”。

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中山泰秀周一在线上出席了华盛顿智库哈德逊研究所举办的题为“日本安全战略的转变”的研讨会。他在发言中称，“中国在太空、飞弹技术、网路领域、核武与传统武力的威胁与日俱增”，还说在中国国家主席习近平领导下，中国有着“侵略性、侵略性…想法及意志”。他说，“所以觉醒吧。我们必须觉醒。”

中山泰秀称，“民主国家台湾不仅是日本的盟友，还是兄弟，同属一个大家庭，但是中国对台湾的军事威胁愈演愈烈，包括在整个台湾周边不断举行实战军事演练。” 中山泰秀说，台湾临近日本冲绳岛，那里设有美军基地，因此对侵占台湾的企图“我们一定要觉醒”。他认为，中国正加强与俄罗斯的军事合作，这将进一步加大对台湾、对日本甚至对美国的军事威胁。

据悉，中山泰秀在会上重申了防卫大臣岸信夫最近作出的决定，即日本不再将国防开支限制在GDP的百分之一以内，并以安全威胁程度来决定防务开支水平。另就日本等国奉行的“一中政策”是否能经得起时间考验的问题，中山泰秀自问到，“这是对的吗？”谈到未来世代会如何就这项议题评断决策者时，他说“我不知道”。

中山泰秀说，民主国家必须互相保护。他提到，过去就曾指台湾为“红线”。北京方面，中国外交部发言人汪文斌在周二的例行记者会上回应称，“中方对日本政府高官发表错误言论表示强烈不满，已经向日方提出了严正交涉。”他表示，“我们严肃敦促日方在台湾问题上切实重信守诺，谨言慎行，不得以任何形式损害中国主权，不得以任何形式向'台独'势力发出错误信号。”