人权观察报告：北京威胁澳大利亚学术自由

国际人权组织人权观察6月29日发表报告称，澳大利亚大专院校未能保障中国学生与批评中国共产党学者的学术自由。其称，支持民主运动人士经常遭到亲北京人士和中国政府的骚扰与恐吓。

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人权观察称，这份102页的报告，“《‘他们不懂我们的恐惧’：中国跨国镇压危害澳大利亚大专院校学术自由》，说明中国政府如何对澳大利亚各大学支持民主的中国与香港学生进行监控。学生普遍意识到这种监控的存在，因此感到恐惧。许多人必须伪装掩饰和自我审查，以免遭到同学威胁骚扰或向中国有关当局举报。”

报告写道，“澳大利亚大专院校管理层未能尽到维护中国学生权利的谨慎责任。”对此，人权观察澳大利亚部研究员麦克尼尔（Sophie McNeill）说，“澳大利亚各大学仰赖国际学生缴纳学费，对中国政府及其代理人的骚扰监控视若无睹。各大学应当公开抗议，并采取具体措施支持学生与教职员的学术自由。”2020年共有近16万名中国学生到澳大利亚就读大学。

报告指出，在新冠病毒疫情之前，留澳外国学生约有百分之40来自中国，中国学生占澳大利亚大学生总数近百分之10。即便在疫情导致边界封锁之后，由于各大学改为网路授课，并有部分国际学生滞澳未归，国际教育仍是澳大利亚的主要出口品项之一。

据悉，在调查过程中，人权观察访问到24名 “支持民主”的中国与香港学生，以及22名澳大利亚各大学教研人员。该组织表示，人权观察查证了三宗学生个案，他们在中国的家人遭到警察登门拜访或传唤，查问他们在澳大利亚的言行。其中一名学生因为在澳留学时注册推特帐号，发表支持民主言论，遭中国当局威胁判刑入狱。另一名学生因为在澳大利亚同学面前表明支持民主，返国后遭中国当局没收护照。

报告指，每一位支持民主的受访学生，都非常害怕自己在澳大利亚的言行可能导致国内双亲遭受中国当局处罚或审问。受访者大多表示，在澳留学期间会作自我审查。“我必须自我审查，” 一名中国大陆学生说，“现实就是如此。我来到澳大利亚，但我仍不自由。我在这里从来不谈政治。”麦克尼尔说，“大多数学生被骚扰后，不会向他们的大学举报，他们认为自己的大学更重视维持与中国政府的关系，不想得罪支持中国共产党的学生。”

人权观察指，“我们访问许多具有中国研究背景或专业，或指导大量中国大陆学生的大学教授，其中超过半数自承在谈到中国​​时经常会作自我审查。少数大学校方也对教职员进行言论审查，例如有大学管理层要求教职员不得公开谈论中国，或者劝阻他们举办有关中国的公开活动或就中国敏感议题接受媒体采访。”

人权观察提议，澳大利亚各大学和校长应当在具体的骚扰或审查事件发生时应予公开谴责，并且公开承诺维护学术自由，确保所有学生了解向外国使领馆“举报”同学或教职员言行的行为，是严重违反学生行为守则并可加以处分的行为。大学外国干涉专案组应优先审议有关骚扰、恐吓、审查和自我审查问题。

麦克尼尔说，“近来针对言论自由和外国干涉澳大利亚大专院校问题的各项调查，并未充分审议这些议题。” 她说，“随着新的国际学生即将在疫情解除后到来，各大学应即刻检讨校内相关政策，实施保障学生与教职员学术自由的新措施。”