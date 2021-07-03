缅甸政变军头今天过生日 抗议民众烧其画像送葬

周六，缅甸支持民主的示威者通过焚烧2月1日夺取政权的军政府领导人的画像和举行他的 "葬礼 "来纪念他的生日。据当地一个非政府组织称，自废止文职领导人昂山素季的政变以来，缅甸不断出现示威、罢工和其他形式的抗议活动，尽管血腥镇压已导致近890人死亡，6500人入狱。

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据法新社今天报道称，周六是敏昂莱将军的生日，许多人在社交网络上发布了mohinga（缅甸传统上在葬礼上提供的面条汤）的照片。

据一位仰光居民告诉法新社， "我为他的生日做了莫辛格，因为我希望他早日死去，"他补充说，"这么多无辜的人因为他而失去了生命。因此，如果他死了，整个国家都会很高兴。"

在该国第二大城市曼德勒，抗议者焚烧军政府领导人的照片，并放火焚烧模拟棺材，庆祝其 "葬礼"。

敏昂莱周六年满65岁，根据2008年的宪法，他本应在这个年龄退休，但他仍然是武装部队的领导人。一些分析家认为这是政变的一个因素，因为军方支持的政党在去年的议会选举中的失败关闭了他退休后继续执政的大门。甚至在政变之前，敏昂莱就已经被国际社会所排斥，被认为对2017年针对罗兴亚人的残酷镇压负有主要责任。

敏昂莱对穆斯林少数民族的仇恨言论导致他被禁止登用脸书。联合国调查员呼吁以种族灭绝罪对他和其他高级军队官员进行审判。

据法新社说，敏昂莱一直否认这些指控，称军事行动对于打击罗兴亚族叛军是必要的。