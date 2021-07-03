金正恩怒惩军方高官 传涉中国边境食品医药走私

朝鲜领导人金正恩于 2021 年 6 月 18 日在朝鲜劳动党第八届中央委员会第三次全体会议上发表讲话。金要求他的政府与拜登政府对话和对抗做好准备。

朝鲜官媒日前透露，朝鲜领导人金正恩以防疫不力导致“严重事件”为由惩处数名高层官员，最高级别罢官至军委副委员长。消息人士今天指出，这次惩处可能与北朝鲜军人参与中国边境走私有关。

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据这也是今天报道说，金正恩惩处高官防疫不力，传涉及军人走私。韩国媒体朝鲜日报今天引述消息人士说法，北朝鲜从去年1月底为防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）封锁边境，在物资缺乏状况下，原本应监控边境封锁状况的北朝鲜军人与中国边境参与走私活动的状况愈见增加，可能就是金正恩所指的“严重事件”。

朝鲜中央通信社（KCNA）6月30日的消息只说惩处的理由是劳动党高层官员进行防疫工作不力，导致危及国家和人民安全的“严重事件”，但未说明确切事件细节。

据消息人士指出，北朝鲜军人收受贿赂协助或参与走私的非法行为，造成多名军方高层官员受牵连，包括去年被封为人民军元帅的李炳哲和朴正天。也有消息推测，可能是军粮运送分配过程发生问题，或是部分防疫物资遭侵吞。

北朝鲜长时间封锁边境，使境内原就不宽裕的经济及粮食状况更加恶化。金正恩6月在劳动党中央委员会全体会议上坦言，受去年台风影响，北韩粮食状况紧张。

据中央社说，北朝鲜劳动新闻今天以“为粮食斗争就是为祖国斗争”为题，强调确保粮食充足的重要性，“米要够多，才能维持自尊与自立”。

据韩联社报道说，在朝鲜国务委员会委员长金正恩6月29日以防疫工作怠慢为由免去政治局常务委员等部分高干职务的情况下，最高人民会议常任委员会委员长崔龙海、劳动党组织书记赵甬元和内阁总理金德训保持职位，党中央军事委员会副委员长李炳哲疑被罢免。

据朝中社2日报道，崔龙海1日主持召开第14届最高人民会议常任委员会第15次全体会议。与会人员一致通过《金属工业法》《化学工业法》《器械工业法》《毒品犯罪防止法》和《人参法》修正案，还举手表决罢免并选举政治局常委、委员、候补委员、党中央书记。政治局常务委员共有5人，包括金正恩、崔龙海、赵甬元、金德训和李炳哲。考虑到崔龙海当天主持召开全体会议、赵甬元在会上严批干部、金德训在卸任并选出常委委员的环节举手表决，三人可能留任。但李炳哲低头未举手，他被罢免的可能性较大。

朝鲜劳动党中央委员会政治局上月29日召开扩大会议并批评称，干部防疫工作怠慢而发生“重大事件”，因此决定免去部分政治局常务委员、委员、候补委员和党中央委员会书记，并调动、任命国家机关干部。但人事任免详情不得而知。