美军撤离 塔利班加快收复步伐今拿下重镇Panjwai

塔利班在与阿富汗军队通宵达旦的战斗后，于周日夺取了他们以前的据点坎大哈省南部的关键地区Panjwai，这是在美军全面撤离临近时的一次新的收复胜利。当地官员证实Panjwai沦陷，阿富汗武装部队在塔利班攻势下败走。塔利班宣布已经占领了阿富汗近百处农村据地，正在以农村包围城市态势，进逼阿富汗当局。

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据法新社今天报道说，潘杰维Panjwai距离省会坎大哈市仅约15公里，长期以来一直是塔利班活动的温床，也是多年来叛军与美军和北约部队之间激烈战斗的场所。

自从华盛顿在经过20年的战争后于5月1日开始从阿富汗遣返士兵以来，塔利班加强了对阿富汗部队的进攻，以控制全国的农村地区。

塔利班接管潘杰瓦伊的两天后，美国和北约部队离开了他们在阿富汗最大的基地巴格拉姆，该基地位于喀布尔以北50公里处，是过去20年里联军打击塔利班行动的焦点所在。

据Panjwai区长哈斯提-穆罕默德（Hasti Mohammad）说，塔利班和阿富汗部队在后者离开该地区前发生了一夜的冲突。据他告诉法新社：塔利班占领了该地区的警察总部和省府大楼。

坎大哈省议会主席扬-哈克里瓦尔（Jan Khakriwal）证实了潘杰瓦的沦陷，同时指责足够数量的阿富汗部队故意撤退。

法新社说，坎大哈是塔利班运动的发源地，塔利班于1996年在阿富汗夺取政权，建立了一个极端严格的伊斯兰政权，2001年9.11事件后被以美国为首的联军推翻。

最近几周，阿富汗几个省份的战斗一直在激烈进行，塔利班声称控制了该国近400个地区中的大约100个。阿富汗当局对这一数字有异议，但承认政府军已经从一些地区撤出，而且很难独立核实当地的情况。

外国军队从巴格拉姆（Bagram）以及短期内从阿富汗撤出引起了观察家们的担忧，他们认为如果没有美军迄今为止提供的空中支援，阿富汗军队将难以与塔利班展开斗争。