运输机坠机

菲军一架运输机坠落 死亡人数增至45

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Les secours s'affairent autour de la carcasse de l'appareil, un avion de transport militaire C130, ce samedi près de l'aéroport de Jolo.
Les secours s'affairent autour de la carcasse de l'appareil, un avion de transport militaire C130, ce samedi près de l'aéroport de Jolo. © AFP /JOINT TASK FORCE-SULU
作者： 法广
6 分钟

菲律宾国防部表示，军方一架载有92人的C-130运输机4日在菲律宾南部坠落，遇难人数增至45人，其中包括地面上的平民；另有5名军人仍下落不明。

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法新社报导，菲律宾武装部队在社群媒体讨论群中表示，最新死亡人数包括42名军人和3名平民。这架运输机约于4日正午在苏禄省（Sulu）的和鲁岛（Jolo Island）准备降落时，因未对准跑道而坠落爆炸起火。

 

路透社报导，这起事故是菲律宾军方近30年来最严重空难。从现场照片可见，散落在树林间的飞机残骸冒出熊熊火焰和浓烟，四周有身著军服的人员穿梭；还有一股黑色浓烟从椰子树林冒出直冲天际。

菲律宾军方联合特遣部队苏禄省司令官龚萨雷斯（William Gonzales）透过声明表示：“有些士兵在飞机触地前跳机，因此未受坠机造成的爆炸所伤。”

菲律宾军方稍早发布声明表示，已有29具遗体被寻获，50人送医，另有17人下落不明；目前还有寻获生还者的希望。

菲律宾国防部发言人早先说，地面上有2位平民罹难，4位平民受伤。

菲律宾军方发言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）指出，失事飞机并无遭到任何攻击迹象，但当局尚未展开坠机调查，目前努力主要放在搜救和治疗伤者。

菲律宾军方表示，机上士兵要被送往所属部队报到。他们是从和鲁岛东北方约460公里的拉金丁根（Laguindingan）起飞，原定降落在和鲁的省立机场。

这批军人最近才从基本军事训练结训，被分发到穆斯林占多数、情势动荡的和鲁岛，作为当地打击恐怖主义的联合特遣部队一部分。龚萨雷斯说：“他们原本是要加入我们一同对抗恐怖主义。”

菲律宾民航局发言人表示，和鲁机场跑道有1200公尺，通常供民间螺旋桨飞机起降，但偶尔也提供军机使用。

失事的C-130式力士型运输机（C-130 Hercules）由美国洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）制造，近期才运抵菲律宾。

根据菲律宾政府网站1月公布资讯，这架飞机包括在美国政府透过国防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）提供的2架飞机；一名菲律宾空军发言人并表示，这架运输机可提高菲军重型空运任务能力。

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