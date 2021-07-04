菲军一架运输机坠落 死亡人数增至45

菲律宾国防部表示，军方一架载有92人的C-130运输机4日在菲律宾南部坠落，遇难人数增至45人，其中包括地面上的平民；另有5名军人仍下落不明。

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法新社报导，菲律宾武装部队在社群媒体讨论群中表示，最新死亡人数包括42名军人和3名平民。这架运输机约于4日正午在苏禄省（Sulu）的和鲁岛（Jolo Island）准备降落时，因未对准跑道而坠落爆炸起火。

路透社报导，这起事故是菲律宾军方近30年来最严重空难。从现场照片可见，散落在树林间的飞机残骸冒出熊熊火焰和浓烟，四周有身著军服的人员穿梭；还有一股黑色浓烟从椰子树林冒出直冲天际。

菲律宾军方联合特遣部队苏禄省司令官龚萨雷斯（William Gonzales）透过声明表示：“有些士兵在飞机触地前跳机，因此未受坠机造成的爆炸所伤。”

菲律宾军方稍早发布声明表示，已有29具遗体被寻获，50人送医，另有17人下落不明；目前还有寻获生还者的希望。

菲律宾国防部发言人早先说，地面上有2位平民罹难，4位平民受伤。

菲律宾军方发言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）指出，失事飞机并无遭到任何攻击迹象，但当局尚未展开坠机调查，目前努力主要放在搜救和治疗伤者。

菲律宾军方表示，机上士兵要被送往所属部队报到。他们是从和鲁岛东北方约460公里的拉金丁根（Laguindingan）起飞，原定降落在和鲁的省立机场。

这批军人最近才从基本军事训练结训，被分发到穆斯林占多数、情势动荡的和鲁岛，作为当地打击恐怖主义的联合特遣部队一部分。龚萨雷斯说：“他们原本是要加入我们一同对抗恐怖主义。”

菲律宾民航局发言人表示，和鲁机场跑道有1200公尺，通常供民间螺旋桨飞机起降，但偶尔也提供军机使用。

失事的C-130式力士型运输机（C-130 Hercules）由美国洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）制造，近期才运抵菲律宾。

根据菲律宾政府网站1月公布资讯，这架飞机包括在美国政府透过国防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）提供的2架飞机；一名菲律宾空军发言人并表示，这架运输机可提高菲军重型空运任务能力。