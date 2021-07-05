缅甸：在军队与反对派的冲突中25人死亡

缅甸2月1日的政变之后，越来越多的居民拿起武器反对军政府，周日据村民报告，在中部地区爆发的村民与军队的冲突中，有25名反对军政府的战士和平民被杀。

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据当地一个非政府组织称，自推翻平民领袖昂山素季的军事政变以来，缅甸一直受到动乱的困扰，已经造成890人死亡。

在一些地区，平民自发组织成立 "防卫团体"，与军政府作战，最常见的是使用猎枪或自制武器。

在中部城市实皆的周边地区，这些团体与军队之间的小规模冲突有所增加。周五，德帕因镇爆发了战斗。

据法新社采访的居民说，乘坐卡车的士兵向丛林附近的一个村庄开火，试图赶走当地防卫团体的成员。

一位村民称听到了26次开火。还说："军人向路上和村里所有移动的东西开枪"；最后他补充说，受害者中还有平民。

据另一位证人说，村民们一直等到第二天才出门，清点受害者人数，他在德帕因镇附近帮助收集尸体。他说，"我们首先发现了九具尸体，并在星期六之前将其掩埋"，此外，其他人发现了八名受害者。周日，又有8具尸体被发现。

这位证人还说："我注意到，死者中的大多数人都是头部中弹。"另一位参与掩埋尸体的人向法新社证实了这一看法。

根据同一消息来源，该地区的军事存在正在加强，导致数以千计的居民流离失所，他们担心再次受到攻击。

英国广播公司（BBC）的缅甸语报道了类似的伤亡情况。

缅甸官媒则称，正在巡逻的士兵遭到了伏击。据《缅甸全球新光报》报道，士兵们击退了 "武装恐怖分子"，后来找到了 "四门迫击炮和六支枪"。

该报说，在实皆地区的另一次袭击中，一名安全部队成员被杀，当局正在 "努力稳定该地区的局势"。

尽管面对武力镇压的威胁，抗议者仍然每天上街挑战军政权。周日在实皆，居民们举行了简短的集会，行三指礼，这是反抗的象征。