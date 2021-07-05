菲律宾军方二手美国运输机坠毁，造成52人死亡

一架菲律宾军方运输机在南部偏远岛屿坠毁，造成52人死亡，这是菲律宾空军 最严重的一次空难。安全部队人员星期一持续在椰子林间寻找黑盒子飞航纪录器。事故飞机是向美国买的二手飞机，今年稍早才交机给菲律宾。

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法新社报导，失事的C-130力士型运输机当时载运96人前往伊斯兰好战分子藏匿地点苏禄省（Sulu）的和鲁岛（Jolo Island），机上大多是最近才结束培训的军人；但在降落时衝出跑道坠毁。

菲律宾军方发言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，事故飞机衝入一个村庄后爆炸起火，酿成52人死亡，包括49名军人和3位平民。另有51人受伤，大多是军人。

中央社报道，事故地点村长海利德（Tanda Hailid ）告诉法新社，死亡的3位平民并非搭乘这架飞机，当时是在一个採石场工作。

3人的亲戚阿哈迪（Agga Ahaddi）幸运逃过一劫。当坠落的飞机辗过他的房屋时，他和孩子人在屋外；飞机随后又辗过一间邻居的房子。

阿哈迪告诉法新社：「我们跑走，直接离开现场。」

根据菲律宾军方联合特遣部队苏禄省分部发布的事故现场照片，受损的机尾和冒烟的飞机残骸四散在一个椰子树林。

阿雷巴洛又说，军方已对坠机现场进行安全防卫，以确保岛上好战分子不致破坏搜救行动。菲律宾当局已使用牙齿纪录来协助确认烧焦遗体所属罹难者身分。

阿雷巴洛表示，机上驾驶员都有丰富经验，「这是为何我们第一时间无法判断事故如何...（发生）」。

事故飞机是向美国买的二手飞机，今年稍早才交机给菲律宾。